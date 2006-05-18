Головний архітектор намагається виконати доручення Черновецького

Будівництвом Подільсько-Воскресенського мостового переходу в обхід ділянки Русанівських садів буде значно дорожче за нинішній варіант. Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний архітектор Києва Василь ПРИСЯЖНЮК.

Разом з тим, він не уточнив, про яку суму йдеться.

В.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що Головкиївархітектура працює над дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо розробки варіантів продовження будівництва моста без знесення дачних ділянок.

Проектні пропозиції архітектурно-містобудівна рада Києва планує розглянути 24 травня.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ назвав авантюрою попередньої столичної влади початок будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу без попереднього узгодження з власниками Русанівських дач.

Як відомо, власникам будинків на Русанівських садах, які підлягають знесенню, попередня київська влада запропонувала на вибір шість варіантів компенсації при відселенні – надання квартири, виплата коштів, відведення нової земельної ділянки тощо. На 3 травня була досягнута домовленість з цього питання лише з власниками 18 дачних ділянок із 300. 218 власників взагалі не зустрічалися з представниками міської влади.

Згідно з Генеральним планом розвитку міста Києва, Подільський мостовий перехід стане найбільшим серед існуючих шести мостів через р. Дніпро в столиці України.