Міліція каже, що у затриманих за яєчню на Вічному вогні претензій немає

Двох молодиків, затриманих у п’ятницю, 1 липня, за підозрою у смаженні яєчні на Вічному вогні у київському Парку Слави, відпустять на підписку про невиїзд.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, таке рішення прийняв слідчий слідчого відділу Печерського райуправління органів внутрішніх справ.

Як зазначили у главку, затримані зізналися у скоєнні протиправних дій, пояснивши, що вчинили їх на знак солідарності з активісткою ВО «Свобода» Ганною СІНЬКО, яка вчинила аналогічні дії кілька місяців тому, була затримана і взята під варту, а минулого тижня звільнена на підписку про невиїзд.

Разом із тим, у міліції зазначили, що затримані не мають будь-яких претензій до правоохоронців, в той час як адвокати стверджують, що на молодих людей чинився фізичний та психологічний тиск.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби ВО "Свобода", 1 липня у столиці за підозрою у смаженні яєчні на Вічному вогні у Парку Слави 21 червня затримано виконувача обов’язки прес-секретаря міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Кирила БАБЕНЦОВА та активіста громадської організації «Чорний комітет» Богдана ТИЦЬКОГО.

У столичній міліції УНІАН підтвердили факт затримання вказаних осіб, зауваживши, що разом із ними було затримано та відпущено на підписку про невиїзд третього молодика Олександра ЛАЗАРЕНКА, який брав участь у протизаконних діях. У міліції зазначили, що правопорушників викрили в результаті оперативно-слідчих дій, опитування свідків, які у вказаний день перебували в Парку Слави.

Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

"Ніякого політичного підтексту в цьому немає. Лише наявний склад злочину за статтею 297 (наруга над могилою)", - сказали в міліції.