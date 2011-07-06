Син нардепа-регіонала побив дівчину до струсу мозку

Депутат Луганської міськради Роман ЛАНДІК, син народного депутата України від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, побив дівчину в луганському ресторані "Баккара".

Як повідомляє Інтернет-видання «ОстроВ»,факт побиття кореспонденту видання підтвердила начальник відділу зв`язків із громадськістю МВС України в Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

Як повідомили очевидці інциденту, бійка ЛАНДІКА-молодшого сталася в ніч із 4 на 5 липня. «Інцидент почався на грунті невдалого флірту депутата з однією з відвідувачок, яка сиділа з подругами за одним зі столиків. За словами очевидців, коли дівчину били, персонал ресторану й охорона не рознімали, а лише намагалися умовити депутата зупинитися. Не втрутився ніхто й з відвідувачів, хоча багато хто знімав усе, що відбувалося на телефони», - пише видання.

«Від коментарів у обласній міліції відмовляються, проте повідомляють, що факт мав місце, а дівчина перебуває в неврологічному відділенні однієї з лікарень міста. У неї черепно-мозкова травма й струс мозку», - йдеться в повідомленні.