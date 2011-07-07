Телеканал Інтер затримує гроші переможцям "Майдан’sу"

Телеканал «Інтер» уже місяць затримує Кіровограду перерахунок 1 млн. грн. за перемогу в танцювальному проекті «Майдан’s».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Сергія ЛАРІНА.

За його словами, через затримку переноситься анонсований раніше час встановлення в обласному центрі сучасних дитячих майданчиків, які команда-переможець планувала придбати на виграні кошти.

Незважаючи на те, що результати всеукраїнського танцювального проекту були оголошені ще 21 травня цього року, лише сьогодні було підписано угоду про перерахунок коштів обласному благодійному фонду «Розвиток Кіровоградщини». Учасниками тристороннього договору також стали виконавчий комітет Кіровоградської міської ради та Акціонерне товариство закритого типу «Українська незалежна ТВ-корпорація».

«Думаю, до кінця наступного тижня виграний мільйон буде на рахунку благодійного фонду і ми зможемо вести більш предметну розмову з виробниками дитячих майданчиків», - зазначив голова Кіровоградської ОДА С.ЛАРІН.

Раніше учасники кіровоградської команди шляхом голосування визначилися, де саме будуть розташовані ігрові майданчики: 10 з них облаштують в різних мікрорайонах обласного центру, ще один планують звести на батьківщині хореографа кіровоградської команди Олександра ЛЕЩЕНКА в Олександрії.