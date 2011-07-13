Небезпечні відходи Горлівського хімзаводу будуть вивезені з України

2,350 тис. тонн небезпечних відходів з державного підприємства „Горлівський хімічний завод” будуть вивезені та утилізовані за межами України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України, розпорядженням Кабінету міністрів України від 4 квітня 2011 р. Мінекології виділені кошти у сумі 60 млн. грн. для здійснення у поточному році невідкладних природоохоронних заходів з видалення, перевезення та утилізації небезпечних відходів мононітрохлорбензолу (МНХБ) з Горлівського хімзаводу.

Нормами відповідної урядової постанови від 6 червня ц.р. передбачено застосування механізму делегування Мінприроди України функцій замовника природоохоронного заходу підприємствам, установам (організаціям), які уповноважені безпосередньо місцевими органами влади на реалізацію конкретного природоохоронного заходу на даній території та на балансі яких обліковується об’єкт, де планується здійснити цей захід. Зокрема, це стосується виділення вказаних 60 млн. грн. Донецькій облдержадміністрації.

“В сучасних умовах найбільш прийнятним є вивезення відходів виробництва мононітрохлорбензолу на утилізацію за межі України, що дозволить, по-перше, протягом 4-5 місяців вирішити проблему, по-друге, матиме значний економічний ефект”, - запевняють в Мінекології.

У відомстві зазначають, що мононітрохлорбензол – речовина першого класу небезпеки, яку ще називають «кров`яною отрутою», порушує функціонування усіх органів людини, у першу чергу, кровотворних. До людського організму МНХБ потрапляє через органи дихання та через поверхню шкіри.

ДП «Горлівський хімічний завод» було єдиним підприємством в Україні, яке виробляло високоякісну вибухову речовину для спорядження боєприпасів та мононітрохлорбензол (МНХБ) для анілово-фарбової, хіміко-фармацевтичної промисловості тощо.

Напружена ситуація, що склалася на вищезазначеному підприємстві, пов’язана з накопиченням на проммайданчику з 1972 по 1994 роки 2,350 тис. тонн високотоксичних відходів виробництва МНХБ, які зберігаються у металевих бочках та ємностях, що знаходяться у незадовільному стані.

Цех з виробництва мононітрохлорбензолу остаточно припинив роботу 8 лютого 1995 р. Небезпечну речовину було вивантажено в звичайні металеві цистерни. Стінки ємностей спочатку були десятиміліметрової товщини, проте під впливом небезпечної речовини в результаті корозійних реакцій зменшилися до трьох-чотирьох міліметрів.

ДП «Горлівський хімічний завод» не здійснює виробничої діяльності з 2001 року, оскільки попиту на його основну продукцію (тротил, тротилвмісні промислові вибухові речовини) немає. Ухвалою 2002 р. Господарський суд Донецької області порушив справу про банкрутство вказаного підприємства і призначив розпорядника майном. Процедура банкрутства триває більш ніж 8 років.

Аналіз ситуації вказує на існування загрози потрапляння небезпечних хімічних речовин у навколишнє природне середовище (ґрунтові води та атмосферне повітря) та, як наслідок, виникнення надзвичайної ситуації загальнодержавного рівня і екологічної катастрофи.

З 28 жовтня 2009 по 10 листопада 2009 р.р. Донецьким загоном МНС на ДП „Горлівський хімічний завод” виконано роботи з перезатарювання 500 бочок (32 тонн) відходів мононітрохлорбензолу за рахунок благодійного фонду Blacksmith Institute, яким було виділено 100 тис. грн. на виконання цього заходу.