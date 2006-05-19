Тіла чотирьох альпіністів, які загинули на Ельбрусі, сьогодні доправлять в Україну

Тіла українських альпіністів, які загинули під час сходження на гору Ельбрус, сьогодні доправлять на батьківщину.

Як повідомлялося, на честь Дня перемоги 9 травня у складі альпіністської групи Микола та Олександр Хоруженки, Максим Мельник та В`ячеслав Зоря вирушили підкорювати Ельбрус і збилися з маршруту. Після того, як туристи не вийшли на зв`язок, розпочалася рятувальна операція, що тривала кілька діб. Рятувальники знайшли тіла 5-х росіян та 4-х українців. Доля ще двох альпіністів досі залишається невідомою.