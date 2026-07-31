Постачальники опублікували актуальні ціни на газ на серпень: скільки платитимуть українці

Загалом на ринку працюватимуть вісім компаній.

Компанії-постачальники гоприлюднили свої ціни на газ для українців на серпень, пише видання "ГазПравда".

Загалом на ринку працюватимуть вісім компаній, з яких чотири пропонують лише річні тарифи, а ще чотири – як річні, так і місячні змінні.

Зазначається, що річні пропозиції, які є базовими для населення, не змінилися і знаходяться в коридорі від 7,96 до 9,99 грн за куб. При цьому місячні або ринкові ціни коливатимуться в межах від 8,46 до 27,59 грн за метр кубічний.

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Враховуючи, що переважна більшість побутових споживачів - близько 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств – залишаються клієнтами ГК "Нафтогаз України", тому для них діє до 30 квітня 2027 року тариф "Фіксований" у розмірі 7,96 грн за кубометр.

Тариф на газ в Україні - останні новини

22 липня повідомлялося, що в Україні планували поступово підвищувати тарифи на комунальні послуги для населення. Дані наміри були закріплені в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику Міжнародного валютного фонду. При цьому повернення до повністю ринкового ціноутворення стане можливим лише після завершення війни.

Пізніше в Міністерстві енергетики заявили, що тарифи на енергетичні послуги в Україні залишатимуться замороженими до завершення дії воєнного стану.

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