Зміна клімату збільшила ймовірність мегапожеж в Іспанії у 20 разів

Вчені попереджають, що з подальшим підвищенням температури подібні катастрофи відбуватимуться дедалі частіше.

Через зміни клімату руйнівні лісові пожежі в Іспанії тепер можуть траплятися у 20 разів частіше. Глобальне потепління також щонайменше вдвічі збільшило ймовірність екстремальних погодних явищ, які цього літа призвели до масштабних лісових пожеж у Франції. До такого висновку дійшли вчені, які опублікували результати експрес-аналізу, пише Politico.

Як повідомляється, великі пожежі охопили райони поблизу Бордо та Мадрида. Стихія змусила тисячі людей покинути свої домівки та знищила сотні будівель. Поширенню вогню сприяли тривала посуха, аномальна спека та сильний вітер.

Згідно з дослідженням міжнародної наукової групи World Weather Attribution, поєднання високих температур, пересохлого ґрунту та вітряної погоди через зміну клімату стало щонайменше удвічі ймовірнішим у Франції та у 20 разів ймовірнішим в Іспанії.

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За словами вчених, глобальне потепління значно підвищило ймовірність рекордної спеки в Західній Європі наприкінці червня та весняної посухи, які створюють ідеальні умови для виникнення пожеж.

Нинішні мегапожежі демонструють, наскільки швидко екстремальна спека та висушені ландшафти перетворюють звичайні загоряння на національні катастрофи. Голова кліматичного напряму ООН Саймон Стілл заявив, що спалювання вугілля, нафти та газу посилює потепління і робить подібні лиха ще більш руйнівними.

Розрахунки показали, що за сучасних кліматичних умов такі небезпечні для виникнення пожеж умови будуть виникати приблизно раз на 20 років на південному заході Франції та раз на шість років у центральній Іспанії.

Однією з головних причин зростання пожежної небезпеки вчені називають погодні контрасти: після вологої зими настала суха весна. Це призвело до бурхливого зростання рослинності, яка потім висохла і стала ідеальним паливом для вогню.

За словами провідного автора дослідження, те, що відбувається у Франції та Іспанії, – це не випадковість, а прямий наслідок антропогенної зміни клімату.

Пожежі в Іспанії та Франції: подробиці

Масштабні лісові пожежі продовжують вирувати у Франції та Іспанії після аномальної спеки. Влада рекомендує туристам утриматися від поїздок до найбільш постраждалих районів, де можливі нові спалахи, евакуація та перекриття доріг. З небезпечних зон уже евакуювали понад 300 тисяч осіб. До гасіння залучено армію Франції та авіацію ЄС, а мандрівникам радять стежити за повідомленнями екстрених служб перед поїздкою.

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