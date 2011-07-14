Ідея монополії УПЦ МП на кладовищах зібрала чортову дюжину голосів

Київрада не підтримала проект рішення, підготовлений представниками фракції Партії регіонів, про виділення священикам Свято-Іллінської парафії Української православної церкви Московського патріархату приміщень на кладовищах для проведення консультацій при організації поховальних обрядів.

Як передає кореспондент УНІАН, проект рішення підтримали лише 13 з 95 зареєстрованих у залі депутатів Київради.

Голова фракції Партії регіонів Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО при обговоренні проекту зазначив, що представники фракції не проти того, щоб приміщення для консультацій виділялись і священикам інших конфесій.

Водночас, він не пояснив, чому у підготовленому проекті йдеться саме про духовенство Московського патріархату.

За його словами, до них вже надійшло понад 3 тис. звернень киян з приводу організації консультації при наданні ритуальних послуг. Саме тому й був підготовлений відповідний проект на сьогоднішнє засідання Київради, пояснив голова фракції ПР.

Як повідомляв УНІАН, проект рішення, яким Свято-Іллінська парафія Української православної церкви Московського патріархату може отримати у місцях оформлення замовлень на ритуальні послуги, у тому числі на кладовищах Києва, в оренду приміщення для проведення консультацій щодо поховального ритуалу, винесений на сесію Київради.

12 липня Комісія Київради з питань культури і туризму вирішила звернутись до голови КМДА Олександра ПОПОВА з проханням надати доручення відповідним управлінням підготувати проект рішення, який забезпечить рівні можливості громадянам у доступі до організації похорон згідно з ритуалом конфесії до якої вони належать.

«Київрада планує прийняти рішення, яке надає суттєві переваги одній конфесії – УПЦ МП, чого, безумовно, не можна допустити», - заявив голова комісії Олександр БРИГИНЕЦЬ. Він висловив сподівання, що КМДА і Київрада підтримають рішення комісії та врахують думку священиків, щоб через те чи інше необдумане рішення не були порушені права киян.