На шахті в Луганській області загинув гірник

Сьогодні в Луганській області на шахті ім. Космонавтів державного підприємства «Ровенькиантрацит» загинув гірник очисного забою 1983 року народження.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Ровеньківському теркомі Андрія БОРЕЦЬКОГО.

За його словами, трагедія сталася сьогодні вранці о 6.40. - під час прибирання породи в ніші 2-ої лави пласта Н8 гірник був смертельно травмований внаслідок обвалення порід крівлі.

Наразі точні обставини й причини трагедії з`ясовуються, зазначив А.БОРЕЦЬКИЙ.