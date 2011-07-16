В Івано-Франківську розпочалося свято «Фестиваль культур»

Сьогодні в Івано-Франківську на майдані Шептицького розпочалось свято «Фестиваль культур».

Як повідомили УНІАН організатори свята – молодіжна організація AIESEC, цього року відвідувачі «Фестивалю культур», окрім дегустації кухонь країн-учасниць, зможуть взяти участь у майстер-класах, зіграти в національні ігри та послухати виступи молодіжних гуртів.

Учасниками фестивалю є Китай, Туреччина, Індія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Марокко, Тайвань, Естонія, Росія, Угорщина, Казахстан.

Основна мета акції – ознайомити жителів та гостей міста з різноманітними культурами, а також представити українську культуру як невід’ємну складову світової культури.

Завершиться свято ввечері виступами музичних гуртів Івано-Франківська.