Карпатські річки можуть піднятися на півтора метра

Укргідрометцентр прогнозує підйом рівня води на 0,5-1,5 метрів в річках карпатського регіону.

Це може відбутися 20-22 липня у зв'язку з очікуваними дощами, повідомили у прес-службі МНС.

При сильних зливах можливе утворення значного місцевого стоку, а також зі схилів.

У гірських районах можливе формування селевих потоків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у західних областях України місцями очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих пунктах град, шквали 17-22 м/с, у Карпатах та на Закарпатті сильні дощі.

Температура на Заході не перевищуватиме +22 градусів удень.

ТСН