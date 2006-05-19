ДАІ попереджає про появу на дорогах шахраїв

Останнім часом на автошляхах України активізувалася діяльність так званих екологічних патрулів, представники яких не є працівниками органів внутрішніх справ, проте використовують форму, схожу на міліцейську, і зупиняють транспортні засоби жезлом, схожим на жезл співробітників Державтоінспекції.

Більше того, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, так звані „екологи” змушують водіїв проходити екологічний контроль транспортних засобів і навіть стягують штрафи. Жертвами шахраїв стають як довірливі громадяни України, так і іноземці, котрі не знають законодавства та сприймають їх за працівників міліції.

Зважаючи на це, Департамент ДАІ МВС України роз’яснює учасникам дорожнього руху, що зупинити транспортний засіб мають право лише працівники міліції, використовуючи при цьому відповідний жезл. Водночас, зупинка на вимогу представників таких формувань не є обов’язковою, а проходження екологічного контролю і сплата за це відповідних коштів є суто добровільною справою власників транспортних засобів. Про факти зловживань з боку так званих екологічних патрулів слід повідомляти за телефоном довіри Департаменту ДАІ МВС України: (044) 272-46-59.