Українських фізиків, хіміків і біологів Європа «пасе» з 2-3 курсу?

Проректори провідних українських вищих навчальних закладів вважають, що цьогорічна вступна кампанія проходить спокійніше, ніж 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили під час круглого столу в газеті «Известия в Украине».

Зокрема, проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир БУГРОВ зазначив, що вступна кампанія у виші “проходить досить спокійно”. За його словами, від абітурієнтів прийнято майже 19 тисяч заяв на денну форму навчання, найбільшою популярністю користуються відділення реклами та зв’язків з громадськістю, видавничої справи та редагування, всі перекладацькі відділення, економічні спеціальності, туризм, а також факультети Інституту міжнародних відносин.

В.БУГРОВ наголосив, що на 2070 місць за державним замовленням на денну форму навчання абітурієнти вже подали 1020 оригіналів документів.

Заступник першого проректора Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут“ Володимир ТИМОФЄЄВ також повідомив, що цього року вступна кампанія в інституті проходить “значно спокійніше”, ніж минулого. Він зазначив, що абітурієнти подали близько 20 тисяч заяв. За його словами, у середньому на одне місце претендує 4 особи, на інформаційних технологіях конкурс становить 5-6 осіб на місце. Він нагадав, що в КПІ 95% напрямів навчання - природничі й технічні.

В.ТИМОФЄЄВ визнав, що нині дуже мало молодих людей хочуть здобути вищу технічну освіту. За його словами, цього року в Києві на складання зовнішнього незалежного оцінювання з фізики записалися тільки 2 тис. 700 осіб, і це в той час, коли в КПІ на технічні спеціальності набирається 3,5 тисячі осіб, не кажучи вже про інші виші.

“Зараз існує проблема професійної орієнтації молоді на природничі науки, на високі технології, на технічні напрями”, - зазначив він.

В.БУГРОВ погодився з В.ТИМОФЄЄВИМ, зазначивши, що по всій Україні склалася складна ситуація з природничими спеціальностями, але, за його словами, “доволі цікаве відбувається після 4-го курсу”. “Вчора 6 студентів фізичного факультету - випускники бакалаврату, забрали документи: 2 поїхали на навчання в Німеччину, 2 – у Францію, а двоє - в Англію. Причому їх там беруть з руками і ногами, існують цілі рекрутингові фірми, які фізиків, хіміків, біологів “ведуть” з 2-3 курсу, відстежують їх успішність і надають запрошення на навчання за кордоном”, - зазначив В.БУГРОВ.

Перший проректор Національного педагогічного університету імені Драгоманова Володимир БЕХ зазначив, що особливістю нинішньої вступної кампанії є значно менша кількість випускників, порівняно з минулим роком, – майже на 40%, Серед позитивів він назвав запровадження нових технологій, зокрема, можливість подання документів в електронному вигляді. За словами В.БЕХА, “це дозволяє абітурієнтам не мандрувати теренами України, а спокійно з дому реєструватися” для вступу у виші.

В.БЕХ повідомив, що у педуніверситеті є спеціальності, де конкурс становить 30-45 осіб на одне місце. За його словами, це, зокрема, англійська мова, переклад, видавнича справа, туризм.