Ющенко пропонує позволікати з прем`єром ще 6-12 місяців?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує учасникам переговорів про створення парламентської більшості винести неузгоджені питання в окремий документ - за рамки коаліційної угоди.

Про це, як повідомляє Офіційне Інтернет-представництво Президента України, глава Української держави заявив в інтерв’ю журналістам у Варні, Болгарія, де він перебуває з офіційним візитом.

«Якщо в цій угоді є позиції, які розходяться, я рекомендував би винести їх в окремий документ – протокол чи додаток до угоди», – сказав В.ЮЩЕНКО. Він запропонував, щоб над вирішенням цих питань протягом наступних 6–12 місяців працювала спільна комісія з представників трьох політичних сил – НУ, БЮТ та Соціалістичної партії. Ці питання не повинні стати на заваді створення коаліції, наголосив Президент.

«Я переконаний, що помаранчева коаліція мусить бути. Хоча дорога з її створення не є простою», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави закликав представників трьох згаданих сил на наступній зустрічі з ним представити єдиний проект коаліційної угоди, який міститиме «консолідуючу частину». Така зустріч, на думку В.ЮЩЕНКА, може відбутися на початку наступного тижня.

Президент наголосив, що загалом позитивно оцінює переговорний процес і відзначив, що на сьогодні НУ, БЮТ та Соцпартія сформували своє бачення політичної угоди як основного документа, довкола якого відбуватиметься консолідація. При цьому в основу всіх проектів угоди закладена Програма Президента.

Сам факт існування кількох проектів угоди та недостатню чіткість деяких їхніх позицій В.ЮЩЕНКО назвав головними недоліками переговорів.

Глава держави позитивно відзначив, що в останньому листі, який йому надіслали лідери трьох політичних сил, не було поставлено жодного ультиматуму щодо кандидатури Прем’єр-міністра і Голови Верховної Ради. Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що на даному етапі переговорного процесу зосередження уваги на конкретних персонах не сприятиме швидкому створенню коаліції.