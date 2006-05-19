Ющенко пропонує позволікати з прем`єром ще 6-12 місяців?

13:03, 19 травня 2006
Суспільство
774

Спірні питання треба винести за рамки угоди

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує учасникам переговорів про створення парламентської більшості винести неузгоджені питання в окремий документ - за рамки коаліційної угоди.

Про це, як повідомляє Офіційне Інтернет-представництво Президента України, глава Української держави заявив в інтерв’ю журналістам у Варні, Болгарія, де він перебуває з офіційним візитом.

«Якщо в цій угоді є позиції, які розходяться, я рекомендував би винести їх в окремий документ – протокол чи додаток до угоди», – сказав В.ЮЩЕНКО. Він запропонував, щоб над вирішенням цих питань протягом наступних 6–12 місяців працювала спільна комісія з представників трьох політичних сил – НУ, БЮТ та Соціалістичної партії. Ці питання не повинні стати на заваді створення коаліції, наголосив Президент.

«Я переконаний, що помаранчева коаліція мусить бути. Хоча дорога з її створення не є простою», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави закликав представників трьох згаданих сил на наступній зустрічі з ним представити єдиний проект коаліційної угоди, який міститиме «консолідуючу частину». Така зустріч, на думку В.ЮЩЕНКА, може відбутися на початку наступного тижня.

Президент наголосив, що загалом позитивно оцінює переговорний процес і відзначив, що на сьогодні НУ, БЮТ та Соцпартія сформували своє бачення політичної угоди як основного документа, довкола якого відбуватиметься консолідація. При цьому в основу всіх проектів угоди закладена Програма Президента.

Сам факт існування кількох проектів угоди та недостатню чіткість деяких їхніх позицій В.ЮЩЕНКО назвав головними недоліками переговорів.

Глава держави позитивно відзначив, що в останньому листі, який йому надіслали лідери трьох політичних сил, не було поставлено жодного ультиматуму щодо кандидатури Прем’єр-міністра і Голови Верховної Ради. Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що на даному етапі переговорного процесу зосередження уваги на конкретних персонах не сприятиме швидкому створенню коаліції.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter