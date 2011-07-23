Подвір’я податкової міліції нагадує великий «стіл знахідок»

Під час рейду у Дубровицькому районі працівники податкової міліції Рівненщини виявили і вилучили два автомобілі УАЗ, дві мотопомпи, підсадки, пожежні шланги та інші пристрої для незаконного видобутку бурштину, які, як виявилося, нікому не належать.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби обласного управління податкової міліції, все це обладнання було в робочому стані, от тільки жодної живої душі вже поблизу не було. Ні осіб причетних до видобутку бурштину, або ж власників обладнання та транспортних засобів, податківці так і не знайшли. Згідно із законодавством, усе це вважається нічийним.

Такі знахідки трапляються в податківців у цих місцях досить часто, тому внутрішнє подвір’я місцевих відділень податкової міліції нагадує великий «стіл знахідок». Однак з проханням повернути ці «знахідки» їхні власники, як правило, сюди не звертаються.

Результати рейдів засвідчують, що в тих місцях просто безліч нічийних автомобілів, мотопомп та іншого дорогоцінного обладнання. Звісно, «за збігом обставин», це все правоохоронці виявляють поблизу місць незаконного видобутку бурштину.

Податківці стверджують, що ситуація з незаконним видобутком корисних копалин у північних районах області, яка набирає все більшого розмаху, всім давно відома. Однак немає відповідного законодавства, яке регулювало б механізми боротьби з незаконним видобутком бурштину, або впорядковувало б легальний промисел у цій сфері.

Тому правоохоронці борються з цими правопорушеннями лише в межах своїх повноважень, технічних та кадрових можливостей, повідомили в обласному управління ДПА.