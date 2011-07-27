Наркомафія влаштувала бійню у тюрмі: 17 загиблих, 20 поранених

Трагічними наслідками обернулися безпорядки, що сталися в головній в`язниці міста Сьюдад-Хуарес, розташованого на півночі Мексики неподалік кордону із США.

Внаслідок зіткнень між ув’язненими, 17 арештантів загинуло і близько 20 дістали поранення різного ступеня тяжкості, передає ІТАР-ТАСС.

У виправному закладі сталися зіткнення між членами двох протиборчих угруповань, які на волі входили до складу різних банд наркомафії. Під час сутички вони використовували вогнепальну зброю, зокрема, ту, яку вони відібрали в наглядачів.

У пенітенціарний заклад були направлені підрозділи армії і федеральної поліції. Лише через годину після початку зіткнень їм вдалося навести порядок у в`язниці.

Після безпорядків у в`язниці конфісковані боєприпаси. Адміністрація розпочала розслідування, за підсумками якого має намір притягати до відповідальності тих працівників виправного закладу, які причетні до постачання зброї в’язням.

Як зазначають спостерігачі, зіткнення у в`язниці Сьюдад-Хуареса виявилося найбільш кровопролитним, порівняно з тими, які відбулися в пенітенціарній системі країни з початку року. Збройна сутичка між арештантами вкотре підтвердила, що у виправних закладах, особливо на півночі Мексики, досі не вжито всіх необхідних заходів безпеки в утриманні ув’язнених.