Наркомафія влаштувала бійню у тюрмі: 17 загиблих, 20 поранених
Боєприпаси конфіскували
Трагічними наслідками обернулися безпорядки, що сталися в головній в`язниці міста Сьюдад-Хуарес, розташованого на півночі Мексики неподалік кордону із США.
Внаслідок зіткнень між ув’язненими, 17 арештантів загинуло і близько 20 дістали поранення різного ступеня тяжкості, передає ІТАР-ТАСС.
У виправному закладі сталися зіткнення між членами двох протиборчих угруповань, які на волі входили до складу різних банд наркомафії. Під час сутички вони використовували вогнепальну зброю, зокрема, ту, яку вони відібрали в наглядачів.
У пенітенціарний заклад були направлені підрозділи армії і федеральної поліції. Лише через годину після початку зіткнень їм вдалося навести порядок у в`язниці.
Після безпорядків у в`язниці конфісковані боєприпаси. Адміністрація розпочала розслідування, за підсумками якого має намір притягати до відповідальності тих працівників виправного закладу, які причетні до постачання зброї в’язням.
Як зазначають спостерігачі, зіткнення у в`язниці Сьюдад-Хуареса виявилося найбільш кровопролитним, порівняно з тими, які відбулися в пенітенціарній системі країни з початку року. Збройна сутичка між арештантами вкотре підтвердила, що у виправних закладах, особливо на півночі Мексики, досі не вжито всіх необхідних заходів безпеки в утриманні ув’язнених.