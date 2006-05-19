Олег Скрипка виміняв 64 тисячі 550 літрів сміття

Під час проведення фестивалю українського року “Рок Січ” на Трухановому острові у Києві 6-7 травня його організатори виміняли у гостей 64 тисячі 550 літрів сміття на 645,5 літрів пива.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН представниця прес-служби фестивалю Василіса ДРЕБУШЕВСЬКА.

За її словами, все це відбувалося у рамках акції “Чистий рок”. Як відомо, перед фестивалем декілька організацій захисту довкілля, серед яких молодіжне відділення Національного екологічного центру України, Дружина охорони природи Київського національного університету ім.Тараса Шевченка "Зелене Майбутнє" та відділ моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології, зазначали, що сумний досвід минулорічного Євробачення, деякі з концертів якого також проходили на Трухановому острові, примушує їх побоюватися, що і “Рок Січ” зашкодить екосистемі острова.

Представник оргкомітету фестивалю Людмила ГРИГОРЕНКО повідомила, що адміністрація Труханового острова висловила вдячність за те, що острів було прибрано. За її словами, адміністрація була вражена, що наслідками проведення фестивалю було лише “1,9 га витоптаної трави і 7 зламаних кущів та дерев”. Вона повідомила, що вже посаджено нові дерева та кущів на заміну зламаних.

Ініціатор проведення фестивалю та його продюсер, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег СКРИПКА зазначив, що у фестивалі взяли участь 44 гурти з різних міст України і було близько 60 тисяч глядачів.

Він вважає, що проведення цього фестивалю стало першим кроком програми підтримки українського рок-руху. За його словами, будуть випущені диски із записами виступів учасників фестивалю.

За словами О.СКРИПКИ, у наступному фестивалі вже братимуть участь і закордонні рок-колективи. При цьому він підкреслив, що незмінною залишається умова виконання творів лише українською мовою. О.СКРИПКА не виключив, що наступний фестиваль”Рок Січ” проходитиме не на Трухановому острові, а на якійсь іншій території.