Єханурова не цікавлять ні кримінальні авторитети, ні «РосУкрЕнерго»

Інформація про те, хто є засновниками «РосУкрЕнерго», стала несподіванкою для прем`єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА, проте главу уряду не цікавить, чи є один із засновників компанії Дмитро ФІРТАШ реальним її акціонером.

Про це заявив сам Ю.ЄХАНУРОВ в інтерв`ю агентству «Главред».

«Несподіванкою – так», - сказав прем`єр щодо обнародування інформації про засновників компанії.

«Мені все одно, хто поставляє газ. Головне, щоб газ для України обходився по 95 доларів за тисячу кубометрів», - додав Ю.ЄХАНУРОВ.

На уточнююче питання, чи може це бути байдуже, якщо в цьому задіяні кримінальні авторитети, прем`єр відповів: «Річ у тому, що немає альтернативи».

Ю.ЄХАНУРОВ відмовився коментувати публікації ЗМІ про нібито причетність до «РосУкрЕнерго» родичів Президента України.

Щодо того, чи є Д.ФІРТАШ реальним акціонером або підставною особою, український прем`єр сказав: «Не знаю. Мене це не цікавить».