На Львівщині викрито відразу кілька будівельних афер

Львівські правоохоронці викрили посадових осіб однієї з приватних будівельних фірм Львова, які упродовж 2004-2005 років шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами громадян.

Як поінформувало УНІАН джерело в УМВС у Львівській області, на даний час до правоохоронців вже надійшло 10 заяв від ошуканих громадян, які внесли кошти для будівництва житла, натомість не тримавши ні квартир, ні коштів.

За даними джерела, ошуканих вкладників у будівництво будинку “кинули” на загальну суму 595 тис. 500 грн. та 145 тис. грн. доларів США, які вони вносили для будівництва житлового будинку на одній з вулиць Шевченківського району Львова.

За даним фактом порушено кримінальну справу, проводиться розслідування.

Як поінформувало джерело, аналогічна заява про привласнення коштів, призначених для придбанння трикімнатної квартири, надійшла до Городоцькго райвідділу внутрішніх справ.

67-річна жителька міста Городок звернулася до правоохоронців із заявою про незаконне привласнення її коштів в сумі 175 000 гривень працівником одного з приватних будівельних підприємств Городоччини. Пенсіонерка повідомила, що у вересні минулого року вона, згідно з договором на пайову участь у будівництві житла, оплатила 175 000 гривень за трикімнатну квартиру в місті Городок представнику будівельного приватного підприємства.

У заяві потерпілої вказується, що “дане підприємство не виконало умови договору та не забезпечило її житлом”.

Правоохоронні органи проводять перевірку даних, викладених у заяві.

18 травня в УБОЗ УМВСУ у Львівській області надійшла заява від 33-річного львів’янина, який повідомив, що посадові особи львівської будівельної фірми шляхом обману заволоділи його грошима в сумі 102 000 гривень, які призначалися для будівницва житла. Цього ж дня аналогічна заява надійшла в УБОЗ і від 35-річного мешканця Львова, який вказав, що посадовці одного з будівельних комбінатів Львівщини упродовж 2003-2004 років шахрайським шляхом заволоділи його коштами в сумі 58 526 гривень, які мали використовуватися для будівництва будинку у місті Львові.

Правоохронці проводять розслідування за всіма фактами, викладеними у заявах ошуканих громадян.