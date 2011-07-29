Янукович доручив Пшонці розслідувати причини аварії на шахті

19:33, 29 липня 2011
Суспільство
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"Ми повинні підійти дуже принципово"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ розслідувати причини аварії на шахті «Суходольська-Східна» (м.Суходольськ Краснодонського району Луганської області).

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідне доручення Президент дав під час засідання Урядової комісії з розслідування причин вибуху на шахті «Суходольська-Східна».

«Я хотів би, щоб обставини трагедії були розглянуті з точки зору законності. Щоб ми подивилися, чи не було тут порушення закону. Щоб були захищені права постраждалих», – сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до В.ПШОНКИ під час засідання комісії, яке відбулося на шахті «Суходільська-Східна».

Глава держави наголосив, що всі обставини аварії на шахті «Суходольська-Східна» мають бути ретельно вивчені. «Ми повинні підійти до цього дуже принципово: подивитися усі плани гірничих робіт, видобутку вугілля, чи не порушувалася технологія», – наголосив Президент України.

Він вимагає, щоб розслідування причин аварії на шахті «Суходольська-Східна» надало не лише правові висновки щодо трагедії, але також було спрямоване на максимальний захист потерпілих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в м. Суходольську Краснодонського району на шахті «Суходольська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» стався вибух. У аварійній ділянці шахти перебували 28 гірників. Станом на 13.00 17 гірників загинули, двоє госпіталізовані з опіками й травмами різного ступеня тяжкості. Доля дев’яти гірників невідома.

За фактом трагедії у шахті «Суходільськ-Східна» прокуратурою Луганської області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.273 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах службовими особами, які зобов’язані їх дотримувати, що спричинило загибель людей).

 

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