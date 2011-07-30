Кількість загиблих на шахті в Макіївці зросла до шістьох

Кількість загиблих на шахті імені Бажанова в Макіївці збільшилася до шести, повідомляє прес-служба МНС.

"Станом на 07.00 30 липня шестеро осіб загинули, четверо постраждали, доля п`яти осіб невідома", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, учора о 09.25 у місті Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер висотою 68,7 метрів було побудовано в 1953 році. На місці аварії працює комісія Держгірпромнагляду.

Прокуратура Донецької області порушила справу за фактом обвалення копра на шахті ім. Бажанова за ч.2 ст. 272 КК України («Порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою»).