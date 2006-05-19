Єхануров підтримав ініціативу «Ощадбанку»

Уряд підтримує ініціативу ВАТ "Державний ощадний банк України" («Ощадбанк») про створення єдиного електронного реєстру вкладників колишнього Ощадбанку СРСР. Про це заявив сьогодні під час зустрічі з адміністративно-господарським активом Рівненської області прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів.

"Зараз ми узгоджуємо з керівництвом «Ощадбанку», щоб вони визначилися, якими є реальні борги перед населенням по знецінених вкладах", - сказав прем`єр-міністр.

На думку Ю.ЄХАНУРОВА, в першу чергу слід провести інвентаризацію всіх рахунків Ощадбанку. "Потрібно розробити програму, щоб люди бачили кінець цієї історії. Але в електронному вигляді сьогодні в Україні навіть немає бази даних, - сказав керівник уряду.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що «працівники Ощадбанку пропонують провести інвентаризацію (боргу перед вкладниками Ощадбанку колишнього СРСР - УНІАН), оскільки вони говорять, що там не 120 млрд. грн., а менше”.

16 березня голова правління «Ощадбанку» Олександр МОРОЗОВ заявив, що зобов`язання перед українськими вкладниками Ощадбанку СРСР можуть бути вдвічі менше, ніж оцінювалося раніше. Точну суму можна буде назвати тільки після повної інвентаризації цієї заборгованості.

За інформацією голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань фінансово-економічного обгрунтування джерел і механізму повернення заощаджень громадян України Катерини ФОМЕНКО, на початок грудня 2005 року з 131 млрд. грн. заборгованості нашої держави перед вкладниками Ощадбанку колишнього СРСР людям було повернено 2 млрд. 540 млн. грн.

На кінець 2005 року вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР видано розрахункових чеків на погашення заборгованості по житлово-комунальних послугах на суму понад 1,3 млрд. грн.