Ударна група українських ВМС здійснить артилерійські стрільби

19:19, 19 травня 2006
Суспільство
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19-20 травня у Чорному морі

Корабельна ударна група Військово-Морських Сил України у складі корвета “Придніпров`я”, ракетних катерів “Каховка” та “Прилуки” відповідно до плану бойової підготовки 19-20 травня у Чорному морі виконає ряд навчальних задач і бойових вправ, зокрема, артилерійські стрільби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, у складі корабельної ударної групи екіпажі корвета і ракетних катерів відпрацюють задачі спільного маневрування, протиповітряної оборони, нанесення ракетного удару і ведення артилерійського бою з надводними кораблями умовного супротивника, розстріл плаваючої міни. Крім того, у морі пройдуть навчання із захисту від зброї масового ураження, із відбиття удару протикорабельних ракет, із боротьби за живучість корабля, ушкодженого під час ведення бойових дій.

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