Десятки авіарейсів скасовані в Китаї через наближення тайфуну

Десятки авіарейсів скасовані в аеропортах на сході Китаю у суботу ввечері через наближення супертайфуна "Муйфа", повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

За словами представників аеропорту Шанхая, авіакомпанії відмінили 75 авіарейсів. У міжнародному аеропорту Ганчжоу Сяошань скасовано 140 рейсів. Авіакомпанія Air China відмінила всі внутрішні і зовнішні рейси, заплановані на вечір суботи.

Надзвичайний стан довкола Шанхая введений і щодо швидкісних залізниць. При силі вітру до 62 км/год буде введене обмеження швидкості для потягів до 50 км/год. Якщо сила вітру перевищить 89 км/год, потяги будуть зупинені.

Раніше повідомлялося, що влада провінції Чжецзян евакуювала більше 200 тисяч жителів узбережних районів. Ще більше 200 тисяч були евакуйовані з Шанхая.

Штормове попередження у зв`язку з наближенням тайфуну було оголошене в середу в провінції Чженцзян, проте, за останніми прогнозами метеорологів, шторм піде на Шанхай і продовжить рух у північному напрямі. Очікується, що тайфун досягне міста в ніч на неділю, його епіцентр пройде за 200 кілометрах на схід від Шанхая.