Азаров запевняє, що гривня втримається

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що жодних підстав для змін курсів на валютному ринку України немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

«У нас є всі підстави вважати і розраховувати на той курс, який ми заклали у 2011 році. Тобто на стабільність курсу. У нас позитивне сальдо платіжного балансу, достатньо валютних резервів, і тому зараз, у даній ситуації немає жодних підстав для пониження курсу (гривни) або для зміцнення», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомлялося, за інформацією експертів, Національний банк України на даний момент здатний утримати валютний курс на звичайному рівні - близько 8 грн./дол.

Все залежатиме від того, наскільки сильними будуть фінансові катаклізми на світових ринках, а також від бажання внутрішніх і зовнішніх інвесторів України залишатися в гривні.

Нагадаємо, світові фондові ринки минулого тижня різко просіли через побоювання інвесторів про можливу другу хвилю кризи, викликану можливими проблемами з обслуговуванням боргів у США і в Європі.

У суботу рейтингове агентство Standarts&Poors вперше за всю історію США понизило інвестиційний рейтинг країни з AAA+ до AА+ з негативним прогнозом, що означає можливість подальшого його зниження в найближчі 12–18 місяців.

Раніше прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ заявив, що у зв`язку з існуючими передумовами погіршення економічної ситуації в світі, уряд України має бути готовий до виникнення нової хвилі економічної кризи.