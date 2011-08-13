У Чернігові зберуться випускники колишнього елітного авіаучилища

13 серпня в Чернігові пройдуть заходи з нагоди 60-річчя від дня заснування Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків.

Як повідомили УНІАН у Раді ветеранів ЧВВАУЛ, до Чернігова прибудуть понад 1,5 тис. випускників училища з України та Російської Федерації.

Зокрема, на святкування очікують першого космонавта незалежної України Леоніда КАДЕНЮКА, Почесного громадянина Чернігова, генерал-лейтенанта Петра КЛИМУКА, двічі Героя Радянського Союзу Юрія РОМАНЕНКА та інших.

Урочистості відбудуться на території колишнього училища. Там пройдуть урочисте шикування та мітинг, святкова зустріч ветеранів та випускників ЧВВАУЛ, присвячена ювілею училища. У рамках святкування 60-річчя ЧВВАУЛ також відбудеться відкриття меморіальної дошки на честь авіаторів легендарного училища льотчиків.

Також гості ознайомляться з музеєм "Авіації та космонавтики Чернігівщини", що розташований нині на території Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

За час існування ЧВВАУЛ його закінчили понад 5 тис. льотчиків. Серед них 11 льотчиків-космонавтів, 60 генералів, 30 заслужених військових льотчиків, у тому числі Герої Радянського Союзу, Герої України та Герої Російської Федерації.