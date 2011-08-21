Обрано голову Української всесвітньої координаційної ради
17:07, 21 серпня 2011Суспільство
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За Ратушного - 176 голосів
Новим головою Української всесвітньої координаційної ради обрано Михайла РАТУШНОГО, який до цього був заступником голови УВКР.
Як повідомляє Gazeta.ua, делегати від Східної та Західної діаспори кандидатом на посаду голови висунули М.РАТУШНОГО. Натомість представники «четвертої хвилі» емігрантів своїм кандидатом висунули Мирославу РОЗДОЛЬСЬКУ.
"Розумію, що не маю жодного шансу бути обраною головою, але задля демократичного вибору, якого я не побачила на форумі, я не буду знімати свою кандидатуру", – заявила М.РОЗДОЛЬСЬКА.
За неї проголосував 31 делегат, за М.РАТУШНОГО було віддано 176 голосів.
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