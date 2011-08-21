Голова УМВС: діти загиблих міліціонерів ідуть служити в міліцію

У Чернігові в обласному Управлінні МВС вшанували міліціонерів, що загинули під час виконання службових обов`язків.

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв`язків УМВС України в області.

Із сім`ями загиблих зустрівся керівник УМВС Олександр МИХАЙЛИК.

За його словами, на Чернігівщині під час виконання службових обов`язків загинули 59 правоохоронців.

Звертаючись до рідних та близьких загиблих колег, він наголосив на великій відповідальності живих перед пам`яттю героїв, яка полягає не лише у згадуванні загиблих добрим словом, комплектуванні стендів відомчого музею, а насамперед у піклуванні про сім`ї загиблих, допомозі у вирішенні ними складних соціально-побутових проблем.

О.МИХАЙЛИК нагадав членам сімей загиблих, що вони можуть і повинні звертатися до нього особисто у разі виникнення проблем. "Щиросердне ставлення і всіляка посильна допомога гарантовані", - запевнив він присутніх.

О.МИХАЙЛИК вручив родичам загиблих матеріальну допомогу, а також назвав позитивним той факт, що значна частина дітей загиблих правоохоронців стає міліціонерами, аби, як і їхні батьки, захищати законність та правопорядок.

Учасники заходу поклали квіти до пам`ятника співробітникам міліції, які загинули під час виконання службових обов`язків. У пам`ять про них у Вознесенській церкві Свято-Троїцького монастиря була відправлена поминальна панахида.