Роботу метро продовжать на півгодини, але Майдан з 18:00 закриють

У Києві для забезпечення належного організаційного рівня відзначення 20-ї річниці Незалежності України з 20.00 23 серпня до 6.00 25 серпня буде заборонено рух транспорту вулицею Хрещатик від вулиці Інститутської до Бесарабської площі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, також 24 серпня буде призупинено рух усіх видів транспорту, у тому числі маршрутного, поблизу під’їздів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському під час покладання квітів до зазначених пам’ятників.

У разі необхідності передбачено призупинення руху транспорту вулицями Лютеранська і Круглоуніверситетська 24 серпня до завершення демонстрації ВГО інвалідів «Союз Чорнобиль України».

Робота КП «Київський метрополітен» буде подовжена на 30 хвилин в ніч на 25 серпня. Проте станція «Майдан Незалежності» буде закрита для входу й виходу з 18.00 до закінчення загальнодержавних заходів на центральній площі міста і працюватиме лише як пересадочний вузол.

Крім того, завтра з 19.00 до закінчення руху потягів Київський метрополітен збільшить кількість потягів на всіх лініях.