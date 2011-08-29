Донецький суд підтримав ліквідацію в Макіївці українських шкіл

Сьогодні Донецький апеляційний адміністративний суд підтримав рішення суду першої інстанції – Центрально-міського районного суду міста Макіївка про законність ліквідації Макіївською міськрадою україномовних загальноосвітніх шкіл I-II ступенів №№ 3; 100 і 27.

Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів у складі Світлани ЖАБОТИНСЬКОЇ, Олександра НІКУЛІНА і головуючої судді Ірини КОМПАНІЄЦЬ розглянула апеляційну скаргу батьків учнів вищезгаданих макіївських шкіл Олени САЄТОВОЇ, Олени АНУФРІЄВОЇ і Ганни НАЗІПОВОЇ на ухвалу суду першої інстанції від 3 серпня 2011 року. У ній батьки скаржилися на несправедливе рішення суду і просили апеляційний суд розглянути обставини справи і визнати протиправним й відмінити рішення Макіївської міськради від 25 березня 2011 року про закриття шкіл №№ 3; 100 і 27.

Судове засідання, що почалося в 10.00, тривало до вечора, і остаточне рішення І.КОМПАНІЄЦЬ почала зачитувати тільки о 19.02.

Протягом всього сьогоднішнього судового розгляду судді вислуховували обидві сторони. В процесі засідання суд відхилив всі клопотання з боку представників батьків, також відхилив заявлений представниками позивача відвід судовій колегії.

Під час розгляду позову по суті батьки наполягали, щоб суд врахував той факт, що рішення про закриття трьох шкіл було ухвалене міськрадою без обов`язкового обговорення з громадськістю. Також вони нагадали, що цим рішенням Макіївська міськрада порушила постанову Кабінету міністрів України «Про затвердження Декларації цілей і завдань бюджету на 2011 рік (Бюджетної декларації)» від 19 квітня 2010 року. Так, виходячи з цього документа, однією з цілей бюджету на 2011 рік є оптимізація мережі шкіл I-II ступенів, в яких кількість учнів складає менше 40 осіб. Проте при вирішенні питання про ліквідацію шкіл в Макіївці вимоги Бюджетної декларації не були враховані, тому що у всіх навчальних закладах, що закриваються №№ 3; 100 і 27, кількість учнів перевищує 40 осіб. Позивачі також нагадали, що, ліквідовуючи школи, влада порушує закон про освіту, який закріплює право тільки за батьками обирати школи для своїх дітей.

Один з відповідачів з боку міськради, заступник Макіївського міського голови Владимир ПОЛЯНСЬКИЙ категорично відкинув всі звинувачення в порушеннях законодавчих актів при ухваленні рішень про закриття шкіл. Зокрема, він пояснив, що Бюджетна декларація – це документ, не обов`язковий для виконання місцевим органом влади.

«Макіївська міськрада і його виконавчі органи, згідно з законодавством України, відносяться до місцевого самоврядування і діють на підставі чинного законодавства, керуються актами Президента України. Кабінетом міністрів України і нормативно-правовими актами Верховної Ради України, - пояснив заступник мера. - Проте, це не означає, що все без виключення акти, прийняті вищезгаданими органами, обов`язкові для виконання органами місцевого самоврядування».

При цьому В.ПОЛЯНСЬКИЙ додав: «Закони України, укази Президента, ухвали Кабінету міністрів, ухвали міністерств і відомств, інші нормативно-правові акти, зареєстровані в установленому порядку, виконуються органами місцевого самоврядування тільки в тій частині, яка їх стосується».

В.ПОЛЯНСЬКИЙ також відкинув звинувачення на адресу міськради в тому, що школи закривають без проведення громадських слухань За його словами, «не обов`язково», щоб всі батьки учнів шкіл, що закриваються, були належним чином повідомлені про дане рішення міськради, для цього достатньо згоди 20% батьків, присутніх на шкільних зборах.

Крім того, В.ПОЛЯНСЬКИЙ підкреслив, що рішення про закриття шкіл – це вимушене рішення міськради через скорочення фінансування сфери освіти в місті. Він відзначив, що учень кожної школи, що ліквідується, обходиться міськбюджету набагато дорожче за інших макіївських школярів.

«Саме біда змушує нас приймати так, непопулярні, але зважені, законні, толерантні рішення (про закриття шкіл) для того, щоб дитина вчилася в місті Макіївці, здобувала якісну освіту. І тому рішення Макіївської міськради про оптимізацію мережі навчальних закладів ухвалене толерантно, гласно, зважено, демократично», - запевнив заступник Макіївського міського голови.

За його словами, «найголовніше - це рішення міськради підтвердили і міська прокуратура, і Центрально-міський суд м. Макіївки, тому що воно законне, і саме це є основою для подальшого життя, і щоб не стукалася біда в нашу Макіївську міську територіальну громаду».

«Ніхто не зможе розхитати засади нашої територіальної громади», - заявив В.ПОЛЯНСЬКИЙ.

Після дебатів сторін колегія суддів винесла ухвалу залишити без задоволення апеляційні скарги О.САЄТОВОЇ, О.АНУФРІЄВОЇ і Г.НАЗІПОВОЇ на ухвалу Центрально-міського районного суду міста Макіївки від 3 серпня 2011 року.

Довідка УНІАН. На Донеччині у 2011 році планувалося закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької ОДА, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і видатків місцевих бюджетів на їх утримання».