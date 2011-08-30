Експерт порахував, на скільки зросте ціна на бензин

У вересні в Україні роздрібні ціни на бензин А-95 збільшаться на 50 коп. - до 10,70-10,80 грн./літр – експерт

Київ. 30 серпня. УНІАН. У вересні роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні збільшаться приблизно на 0,5 грн./літр – до 10,70-10,80 грн./літр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Консалтингової групи «А-95» Сергій КУЮН сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, збільшення цін буде викликано підвищенням із 1 вересня акцизного збору на нафтопродукти.

«У вересні у нас окрім зовнішнього чинника, а саме світових цін, звичайно, буде загострена увага на такому внутрішньому чиннику, як збільшення акцизного збору. Згідно з останніми змінами в Податковому кодексі, до 1 вересня діє понижена ставка – 132 євро за тонну на бензин і 20-30 євро за тонну дизпального. З 1 вересня ми повертаємося до підвищених ставок акцизного збору – 182 євро за тонну бензину і на 20-30 євро буде підвищення на дизпальне», - розповів експерт.

За його словами, оскільки акцизний збір є прямим податком на споживача, то безумовно з часом він буде врахований у кінцеву ціну споживача й знайде своє відображення на стелах автозаправок.

За підрахунками експерта, через підвищення акцизів вартість бензину підніметься приблизно на 50 коп./літр, по дизельному пальному - в межах 20 коп./літр.

«Проте, я думаю, що навряд чи варто говорити про те, що пропорційно збільшаться ціни на цю величину. Тому що є певні сприятливі чинники. Я сподіваюся, що вони дозволять частину збільшеної податкової складової компенсувати й цим усе ж таки дещо згладити різке зростання ціни», - додав він.

При цьому С.КУЮН зазначив, що сьогодні найбільш сприятлива ситуація для підвищення акцизного збору, оскільки достатньо низькі ціни на світовому ринку.

«Я думаю, що з цих 50 копійок на бензин пряме підвищення буде в межах 35-40 копійок, а 10 копійок зійде за рахунок маржі операторів. А дизельне пальне залишиться в межах 10 гривень за літр. Підвищення акцизу на дизпальне на 20 копійок є незначним, тому, я думаю, що кінцева його вартість не матиме серйозних змін», – зазначив С.КУЮН.

При цьому експерт уточнив, що ціна бензину А-95 з урахуванням підвищеного акцизного збору коливатиметься в межах 10,70-10,80 грн./літр.

У свою чергу, як зазначив президент Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід КОСЯНЧУК, такий стан речей можливий лише в тому випадку, якщо 6 вересня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі не ухвалить рішення про введення тимчасових загороджувальних мит.

«Якщо рішення це буде ухвалено, то ми отримаємо в результаті ще плюс 1,30 грн. на літрі бензину, починаючи з другої декади вересня», – сказав він.

Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила термін дії понижених ставок акцизного збору на моторне пальне до 1 вересня 2011 року.

Довідка УНІАН. 24 січня 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів в Україну, результатом якого може стати введення мит на пальне.