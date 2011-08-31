Україна планує купити в Росії у 2012 році на третину менше газу

Україна подала заявку на закупівлю у «Газпрому» в 2012 році 27 мільярдів кубометрів газу проти 40 мільярдів кубометрів в 2011 році. Про це повідомив сьогодні РІА «Новости» міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко.

«Так, ми вже направили офіційну заявку на 27 мільярдів кубометрів», - сказав Ю.БОЙКО, уточнивши, що це обсяг, який Україна планує купити наступного року.

Уточнюючи, коли було направлено заявку, міністр відповів: "Здається, ще минулого тижня".

Як повідомляв УНІАН, законтрактований обсяг газу НАК “Нафтогаз України” у ВАТ «Газпром» в 2011 році становить 40 млрд. куб. м газу.

30 серпня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна впродовж найближчих років повинна скоротити обсяги закупівлі російського газу втричі. Зокрема, М.АЗАРОВ відзначив, що зараз Україні дешевше використовувати як енергетичний ресурс вугілля, а не газ, попри те, що раніше від використання вугілля відмовлялися, переводячи котельні і електростанції на газ.

Водночас, голова Фонду національної енергетичної безпеки (Росія) Костянтин СИМОНОВ заявив, що Україну буде оштрафовано, якщо до 2019 року скоротить імпорт російського газу. За його словами, передає «Дело», штрафні санкції передбачені контрактом, підписаним між Москвою і Києвом.

«Я закликаю переглянути контракт на постачання газу до України, де дуже чітко записано зобов`язання України з відбору газу. Вона зобов`язується вибирати щорічно не менш як 52 мільярди кубів. Вона може взяти 80%. Але якщо 80% цього обсягу не вибирає, вона зобов`язана сплатити за недоотриманий газ і ще штрафні санкції. Контракт до 2019 року, тому якщо Україна скорочує на третину ці постачання, вона це може зробити, але вона зобов`язана буде сплатити за цей газ і ще заплатити штраф у розмірі до 300% вартості цього газу. Такий газовий бізнес», – наголосив К.СИМОНОВ.