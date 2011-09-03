На Вінниччині впав літак

У Теплицькому районі між селами Саша та Костюківка Вінницької області в суботу впав літак Ан-2, зачепившись за верхівку дерева, пілот загинув.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління МНС у Вінницькій області.

За його словами, сьогодні з самого ранку літак здійснював роботи на полях одного з вінницьких сільгосппідприємств.

Після заправки при зльоті, це було близько 12 години, літак зачепився шасі за верхівку дерева, перекрутився та врізався у землю. Після чого літак вибухнув й почалась пожежа, яку помітили мешканці с.Саша, вони й викликали рятувальні служби.

За штурвалом літака перебував 60-річний житель Полтавщини, який загинув на місці.