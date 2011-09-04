Завтра в Україні мінлива хмарність, без опадів

Завтра в Україні збережеться суха і тепла погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 5 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, на Закарпатті, в Криму та Одещині 11-16°; вдень 19-24°, в західних областях та південній частині 22-27°, на Закарпатті до 31°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.

У столиці без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 21-23°.

4 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 21-23°, у Дніпрі біля Києва 20°.