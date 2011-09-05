В Ужгороді досі без газу 19 тисяч абонентів

В Ужгороді та с.Оноківці Ужгородського району через пошкодження газопроводу 29 серпня досі залишаються без газопостачання 19 тис. 163 абоненти.

Як повідомляє прес-служба МНС України, за попередню добу відновлено газопостачання у 170-ти багатоповерхових житлових будинках та 6 тис. 908 приватних.

Також газ з`явився в мікрорайонах Східний та Лівобережний в Ужгороді (орієнтовно 17 тис. 108 абонентів).

Проведення зварювальних робіт пошкодженої ділянки газопроводу середнього тиску завершено.

ПАТ «Закарпатгаз» сформовано 95 бригад, 280 осіб та 15 одиниць техніки залучені до підключення газопостачання абонентів.

Як повідомляв УНІАН, в Ужгороді 29 серпня під час проведення несанкціонованих робіт з прокладки футляра для електричного кабелю співробітниками ВАТ «Свемон-Захід» було пошкоджено газопровід діаметром 500 мм. Через це пошкодження стався масштабний витік газу, який розповсюдився через систему підземних комунікацій – телефонні шахти, зливостоки та каналізацію. Накопичення газу призвело до вибуху в кафе, тяжкі опіки отримали двоє людей, одна людина – опіки середньої тяжкості.

За фактом вибуху порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві).