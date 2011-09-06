Трирічна дитина випала з шостого поверху - і залишилася живою

У кримському місті Арм’янськ хлопчик 2,5 років випав з балкона квартири на шостому поверсі дев’ятиповерхівки і залишився живим, діставши травми голови і грудної клітини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, інцидент стався 5 вересня.

Батьки пішли на роботу, залишивши хлопчика з 18-річною сестрою.

«Мабуть малюк перегнувся через балконний парапет і зірвався вниз. Хлопчик впав на залізний дах кафе, розташованого на першому поверсі, і дивом залишився живий», - зазначили в МНС.

Першими дитину побачили робітники, які ремонтували фасад будинку. Вони повідомили про нещасний випадок до служби порятунку, викликали «швидку» і зняли малюка з даху кафе.

Хлопчика госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку і закритою травмою грудної клітини. Дитина перебуває під наглядом лікарів у реанімаційному відділенні лікарні.