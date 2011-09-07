Захоплення "Епіцентру" триває вже близько 12 годин

Уже близько 12 годин триває виїмка документів в офісі торгової мережі “Епіцентр” у Києві.

Як повідомив УНІАН представник будівельного гіпермаркету, за цей час представники силових структур відпустили лише декількох співробітників офісу.

“Вони знервовані, спілкуватися не хочуть, з ними досить жорстко поводилися”, – сказав співрозмовник.

Представник компанії також зазначив, що зараз обшук і виїмка документів у офісі продовжується, і припустив, що це може тривати до опівночі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники “Епіцентру” заявили, що силовики в масках захопили офіс компанії в Києві і проводять виїмку документів.

Зокрема, представник будівельного гіпермаркету повідомив УНІАН: «На Братиславській, 11 люди в масках зі спецпідрозділу зламали двері в двох офісах, побили охоронців, поклали їх на підлогу, увірвалися до офісу і проводять обшуки і виїмки».

На запитання, яку структуру представляють силовики, співбесідник агентства відповів: «Начебто СБУ. 99% - що «Альфа». Водночас він повідомив, що на чорній формі силовиків «нічого не написано».