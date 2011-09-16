Від вибуху газового балона одна людина загинула, двоє поранені
21:01, 16 вересня 2011Суспільство
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Трагедія у Дніпропетровську
Сьогодні у Дніпропетровську внаслідок вибуху газового балона одна людина загинула, ще двоє поранені.
Про це УНІАН повідомив начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій ЩЕРБАТОВ.
За його словами, трагедія сталася на території металобази за адресою вул. Героїв Сталінграду, 122.
«За попередніми даними, вибухнув газовий балон», - сказав О.ЩЕРБАТОВ.
За фактом вибуху проводиться слідство.
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