Техногенна катастрофа на Львівщині: день третій (хроніка)

16 липня о 16.55 у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга №2005 (всього у складі потяга було 58 вагонів). Цистерни слідували зі станції Аса (Джамбул, Казахстан) до станції Оклеса (Республіка Польща). Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

18.07.2007 19:35

Не виключений повторний виток фосфору

На даний час фахівці не можуть однозначно сказати, чи не станеться повторного витоку фосфору після того, як цистерни будуть піднімати з місця аварії для транспортування в Казахстан.

Про це сьогодні повідомив під час прес-конференції перший заступник начальника ГУ МНСУ у Львівській області Іван ДІДУХ.

За його словами, проблема, насамперед, полягає в тому, що цистерни знаходяться у хаотичному стані і на сьогоднішній день немає можливості ретельного обстеження, якого діаметру в них тріщини.

Разом з тим, І.ДІДУХ відзначив, що реальної загрози населенню і навколишньому середовищу немає. За його словами, “хмара, що утворилася на місці загоряння жовтого фосфору, - це лише продукти згоряння. Але це дуже маленька кількість продуктів згоряння. Під час відбору проб у населених пунктах прилеглих до зони аварії - екологи ніяких шкідливих речовин не виявляють".

18.07.2007 18:52

О 6 ранку почнуть піднімати непошкоджені вогнем цистерни з фосфором

Завтра, 19 липня, вранці почнуть піднімати перші три - непошкоджені вогнем - цистерни, які перекинулися в результаті аварії вантажного потягу у Львівській області. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Як наголошується в повідомленні, представники казахської компанії, що відправила вантаж – ТОВ «Казфосфат», що прибули сьогодні вранці на місце аварії, розробили рекомендації щодо механізму ліквідації витікання жовтого фосфору з цистерн.

За даними «Укрзалізниці», роботи з підняття 3 цистерн, які не були пошкоджені вогнем, повинні початися завтра о 6.00, підготовчі роботи будуть завершені сьогодні.

В «Укрзалізниці» також повідомили, що, за оперативною інформацією, вже підняли один вантажний вагон, який перевозив кокс.

18.07.2007 18:13

Фосфорна хмара нікуди не летить, бо її немає?

На сьогодні фосфорної хмари, що утворилася внаслідок техногенної катастрофи на Львівщині, не існує.

Про це кореспонденту УНІАН заявив начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, коментуючи слова представника Єврокомісії Барбари ХЕЛФФЕРІХ стосовно того, що “головною проблемою на сьогодні є фосфорна хмара”.

За словами П.ВАСИЛЕНКА, на сьогодні “фосфорної хмари не існує, і говорити про загрозу її потрапляння на територію інших областей України, Польщі – означає розповсюджувати домисли”.

П.ВАСИЛЕНКО зауважив, що під час пожежі “була хмара з продуктів горіння, однак вона за кілька годин після локалізації пожежі розсіялася, і на даний час загрози життю і здоров’ю людей та довколишньому середовищу, в тому числі і в потерпілому районі, немає”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник Єврокомісії Барбара ХЕЛФФЕРІХ заявила, що Моніторинговий інформаційний центр Європейської комісії запропонував Україні допомогу у вигляді здійснення експертизи наслідків для навколишнього середовища аварії потяга з фосфором у Львівській області.

Вона також зауважила, що головною проблемою на сьогодні є фосфорна хмара. “Хмари не поважають кордонів. І вони можуть потрапити в Польщу чи Румунію, однак поки ми не маємо такої інформації”, - сказала Б.ХЕЛФФЕРІХ.

18.07.2007 16.38

Урядова комісія пропонує розслабитися?

За результатами досліджень, проведених органами санепідслужби, державної екологічної інспекції, водного господарства та ветеринарної служби, станом на 13 годину 18 липня перевищення гранично допустимої концентрації сполук фосфору в повітрі, воді та грунті не виявлено. Про це на урядовому порталі повідомляє Урядова комісія з розслідування причини аварії на залізничній колії, що сталася у Львівській області.

Як йдеться в повідомленні, обстежені населені пункти Буського, Кам’янко-Бузького, Бродівського та Радехівського районів Львівщини. Крім того, лабораторією Державної екологічної інспекції у Волинській області підтверджена якість і безпечність води річки Західний Буг та меліоративних каналів від місця виникнення надзвичайної ситуації до суміжних районів Львівської і Волинської областей.

Повітря, вода в криницях та відкритих водоймах цілком безпечні для людей і тварин. Так, наприклад, дослідження вмісту фосфорного ангідриду в повітрі сіл Ожидів, Йосипівка, Олесько, Янгелівка, Лісове Буського району становлять від 0,045 до 0,08 мг на куб. м, населених пунктів Станіславчик, Руда-Бродівка, Бродівського району - 0,03 – 0,08, Лопатин, Хмільна Радехівського району - 0,15–0,25, Полуничне Кам’янко-Бузького району - 0,004–0,006, що не перевищує нормативу - 0,15 мг на куб. м.

Питна вода у криницях жителів населених пунктів Буського району містить поліфосфати нижче за норму, яка становить 3,5 мг на літр. Проби відбиралися у громадян Габи О.Є.(с. Ожидів) – 0,17 мг на літр, Олійник Я.П. (с. Лісове) – 2.9 мг на літр, Петрова О.М. (с. Йосипівка) – 2,9 мг на літр, говориться в повідомленні.

Вміст фосфатів у річках Рутка – 0,1 мг на літр, Родоставка – 0,16 мг на літр, Хмільна – 0,17 мг на літр, Пуста – 0,2 мг на літр, Солотвино – 0,26 мг на літр, безіменний струмок біля села Ожидів (100 м від місця аварії) – 0,48 мг на літр, Острівка – 1,97 мг на літр, Західний Буг – 3,35 мг на літр, тоді як норма – не більше 3,5 мг на літр.

За даними комісії, аналіз стану довкілля здійснюється шляхом постійного відбору проб повітря, води та грунту, а також їхніх лабораторних досліджень, і триватиме до повного завершення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Результати експертиз доводитимуться до сільських і районних рад, дільничних інспекторів міліції та засобів масової інформації.

18.07.2007 16.19

З території ураження фосфором госпіталізовані 72 людини

На Львівщині тривають заходи щодо надання медичної допомоги жителям населених пунктів, що потрапили в зону ураження продуктами горіння внаслідок надзвичайної ситуації на залізниці поблизу села Ожидів Буського району Львівської області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МОЗ, станом на 14.00 18 липня у медичні заклади госпіталізовано 72 людини, з них 19 дітей: у Львові та області - 69 чоловік, у Тернопільську обласну клінічну лікарню - 1 особу та м.Києві - 2 особи (що на момент аварії перебували на території ураження) госпіталізовано в лікарню швидкої медичної допомоги.

Дiтей госпіталізовано: до обласної дитячої клінічної лікарні, обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит", Львівської міської дитячої клінічної лікарні. У повідомленні зазначається, що вci дiти оглянуті ЛОР-лікарем, проведено лабораторне та ультразвукове обстеження, патологій не виявлено.

Також у повідомлені наводяться слова головного позаштатного токсиколога МОЗ Бориса ШЕЙМАНА, який, зокрема, зазначив: "Звертання громадян зі симптоматичними скаргами на отруєння частішають. Медики це передбачували. Люди занепокоєні ситуацією, однак звертаються також і такі, у кого немає симптомів, тобто спрацьовують психогенні реакції, настороженість. Медики, звичайно, оглядають усіх. Постраждалих з клiнiчними проявами госпіталізують. Проводиться клiнiчний та лабораторний монiторинг функцiонального стану opгaнів та систем постраждалих протягом не менше 3 дiб ".

Крім того, в повідомлені йдеться, що в населених пунктах, які розміщені близько до місця катастрофи, обласною СЕС 17 липня були відібрані проби атмосферного повітря, води, і що за результатами досліджень перевищення гранично допустимих норм концентрацій фосфорного ангідриду та поліфосфатів не виявлено.

Також повідомляється про створення штабу Міністерства охорони здоров’я з ліквідації аварії. Для надання медичної допомоги населенню в зоні ураження працюють 9 бригад швидкої медичної допомоги, реанімобіль з необхідними лікарськими засобами. У лікарнях Львова та Буська збільшено запас ліків, розгорнуто додаткову кількість ліжок.

Обстежено та продовжуються профілактичні огляди мешканців населених пунктів, що потрапили у зону ураження. Було проведено часткову евакуацію жителів населених пунктів Буського району (всього 793 особи). Евакуйованих розміщено в містах Буськ та Золочів. Для евакуації залучалось 30 автобусів.

У населених пунктах продовжуються заходи щодо ліквідації наслідків, пов’язаних з аварією. У регіоні постійно працюють головний державний санітарний лікар України Сергій БЕРЕЖНОВ, головний токсиколог МОЗ та група фахівців. Ситуація перебуває на контролі МОЗ України.

18.07.2007 15:10

Працівники прокуратури залишили місце аварії через загрозу для життя

Прокуратура Львівської області розглядає чотири версії причин техногенної аварії, що сталася в селі Ожидів Буського району.

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції прокурор Львівської області Анатолій ПРИШКО, катастрофа могла статися внаслідок неправильних дій працівників локомотивної бригади, порушення правил безпеки при перевезенні небезпечного вантажу, неналежний стан колій. Не виключається, що аварія могла статися внаслідок втручання сторонніх осіб.

"Жодна з цих версій не виключена, і робота ведеться в усіх напрямках. Проводяться необхідні слідчі дії та оперативно-пошукові заходи. Робота триває цілодобово”, - наголосив А.ПРИШКО.

Прокурор Львівщини повідомив, що вже допитано ряд осіб, зокрема, працівників залізниці, а також експедитора з Казахстану, який супроводжував вантаж. Також проведено виїмки документів, що стосуються стану колії, перевезення вантажу, технічного стану рухомого складу.

Також А.ПРИШКО поінформував, що призначено ряд експертиз, зокрема, технічну експертизу рухомого складу та колії, пожежно-технічну, еколого-економічну. Разом з тим, він повідомив, що працівникам прокуратури довелося тимчасово припинити огляд місця події, оскільки "на сьогоднішній день існує загроза для життя та здоров’я людей, в тому числі працівників, які можуть проводити огляд місця події та експертів». «І досі там є велика кількість диму, токсичних газів, тому чекаємо, коли нам дадуть дозвіл продовжити роботи", - зазначив А.ПРИШКО.

18.07.2007 15:02

Єврокомісію хвилює фосфорна хмара

Моніторинговий інформаційний центр Європейської комісії запропонував Україні допомогу у вигляді здійснення експертизи наслідків для навколишнього середовища аварії потяга з фосфором у Львівській області.

Про це УНІАН повідомила представник Єврокомісії Барбара ХЕЛФФЕРІХ.

“Моніторинговий інформаційний центр запропонував українській владі зробити експертизу щодо середньо- та довгострокових наслідків для навколишнього середовища цієї аварії. Україна зараз розглядає цю пропозицію”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії зазначила, що ЄС готовий надати Україні й іншу допомогу, зокрема, надати літаки, польові шпиталі, засоби пожежогасіння, якщо буде відповідний запит від України.

“Ми можемо діяти, якщо є запит. Поки такого запиту немає, ми маємо вважати, що ситуація знаходиться під контролем української влади”, - сказала Б.ХЕЛФФЕРІХ.

Вона також зазначила, що Єврокомісія підтримує контакт з українською владою.

Говорячи про катастрофу, представник Єврокомісії зауважила, що головною проблемою на сьогодні є фосфорна хмара.

“Хмари не поважають кордонів. І вони можуть потрапити в Польщу чи Румунію, однак поки ми не маємо такої інформації”, - сказала Б.ХЕЛФФЕРІХ.

18.07.2007 13:56

«Казфосфат» ручається за цистерни, в яких перевозився фосфор

Партія з фосфором, яку перевозив потяг, що зазнав аварії у Львівській області, була передана в технічно справних цистернах. Про це УНІАН повідомила радник голови правління ТзОВ «Казфосфат» Айсулу ОРАЗОВА.

«Ця партія з жовтим фосфором відповідно до технологічного регламенту була передана в технічно справних цистернах, згідно з відповідними актами офіційним представникам перевізника - АТ НК «Казахстан Темір Жоли» на станції Аса 5 липня 2007 року і була відправлена перевізником 6 липня 2007 року в 01 год. 50 хв. поїздом №3801», - йдеться в повідомленні «Казфосфат» з посиланням на А.ОРАЗОВУ. За її даними, в 15 цистернах перевозилося 600-700 тонн фосфору, що є звичайною партією. Вантаж супроводжували представники відправника.

Як повідомила А.ОРАЗОВА, ТзОВ «Казфосфат» направило в Україну 5 своїх фахівців на місце аварії вантажного потягу. «Група наших фахівців перебуває зараз в Україні для надання максимальної допомоги в усуненні наслідків аварії, сприяння комісії з розслідування причин аварій, а також з`ясування інших питань, пов`язаних з цією НП», - зазначила вона.

За її словами, детальнішу інформацію компанія надасть щойно одержить об`єктивну інформацію від своїх фахівців з місця аварії.

Учора, 17 липня, міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ повідомив, що люди, які супроводжували потяг, перед сходження цистерн з колії почули стук. У зв`язку з цим міністр зазначив, що необхідно перевірити візки, на яких везли цистерни, а також пристрої, що контролюють тиск у цистернах.

18.07.2007 13:29

Кузьмук дозволив людям купатися і пити воду з криниць

Віце-прем’єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК заявив про те, що наслідки аварії потяга на Львівській залізниці, який перевозив фосфор, практично локалізовані, небезпеки для здоров’я людей, а також загрози довкіллю немає.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру Головного управління МНС у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, який перебував на місці події.

Також, за словами П.ВАСИЛЕНКА, О.КУЗЬМУК закликав журналістів та місцевих жителів не панікувати і не поширювати неправдиву інформацію про аварію.

«Закликаю журналістів, мешканців Львівщини не панікувати і не допускати поширення неправдивої та перекрученої інформації про аварію залізничного потягу. Загиблих, травмованих, як це передали деякі ЗМІ, немає. Людям дозволяється купатися у водоймах і пити воду з криниць. Жодних підстав про те, що на Львівщині у потерпілих районах склалась надзвичайна ситуація, яка становить загрозу життю людям, немає», - процитував слова О.КУЗЬМУКА П.ВАСИЛЕНКО.

Також начальник прес-центру повідомив, що на місці події перебуває головний державний санітарний лікар України Сергій БЕРЕЖНОВ, який сьогодні також заявив про відсутність загроз для здоров’я людей та навколишньому середовищу.

«В дійсності, мешканцям можна вживати воду з криниць, перебувати на свіжому повітрі і навіть відпочивати на водоймах», - сказав С.БЕРЕЖНОВ.

Спецвійська хімічного захисту, які вчора прибули на місце аварії потягу, не приступили до проведення дезактивації ураженої фосфором ділянки землі, оскільки спеціальна комісія, засідання якої проходить у даний час, вирішує питання про утилізацію грунту, який буде зібрано з поверхні землі на місці витоку жовтого фосфору.

18.07.2007 13:09

Один з власників розлитого фосфору оголошувався в розшук Інтерполом

Власником 15 цистерн з жовтим фосфором, які зійшли з рейок 16 липня, є компанія «Казфосфат». Про це пише газета "Дело". Казахстанська преса пов`язує цю фірму з громадянами Ізраїлю Левом Лєваєвим і Аркадієм Гайдамакою. За даними агентства «ЦентрАзії», останній з бізнесменів оголошувався в розшук Інтерполом на вимогу Франції. Зараз обидва підприємці проживають в Ізраїлі.

"Ура-Информ" пише, що в Україні бізнесмен Лев Лєваєв, власник Africa Israel Group, відомий своїми планами будівництва в Запоріжжі великомасштабного торгового центру загальною площею близько 150 тис. квадратних метрів. У квітні поточного року Africa Israel Group оголосила про придбання близько 4,7 гектарів землі в Запоріжжі. Бізнесмен Аркадій Гайдамака (Арьє Бар-Лев) народився 8 квітня 1952 року в Бердичеві (Житомирська область).

Небезпечний вантаж «Казфосфата» слідував до Польщі і його орієнтовна вартість становить близько 3 мільйонів доларів.

В той же час експерти переконані, що основного збитку від аварії завдано не власникам вантажу, а навколишньому середовищу і жителям Львівської області. За оцінками високопоставленого джерела в МНС, попередня інформація про аварію дозволяє говорити, що на ліквідацію всіх її наслідків необхідно витратити близько 100 мільйонів гривень. При цьому майже всю суму доведеться сплатити державі. Адже страхове відшкодування в цьому випадку не перевищить 2 мільйони гривень.

18.07.2007 12:49

На місце техногенної катастрофи прибули фахівці з Казахстану

Годину тому на місце аварії вантажного потягу в селі Ожидів Буського району Львівщини прибули представники комісії заводу-виробника фосфору з Республіки Казахстан.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.

Як він поінформував, представники заводу-виробника побували на місці трагедії. Разом з членами урядової комісії з’ясували обставини витоку та розповсюдження фосфору.

На даний час проводиться екстрене засідання з метою прийняття рішення щодо утилізації фосфору та землі з місця розливу фосфору.

За словами А.ВАСИЛЕНКА, на даний час не обговорювалося питання щодо дотримання правил техніки безпеки казахстанською стороною під час перевезення жовтого фосфору.

18.07.2007 11:56

Точна хімічна формула розлитого жовтого фосфору поки не відома

У військово-клінічному центрі Міністерства оборони України в Західному регіоні перебувають 18 потерпілих від розливу фосфору на Львівщині.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, діагноз постраждалих - «гостре інгаляційне отруєння продуктами горіння фосфору». З них троє осіб – у стані середнього ступеню тяжкості, усі решта легко уражені.

Начальник військово-медичного клінічного центру полковник Сергій ПЕТРУК запевняє, що загрози їхньому життю немає.

Триває робота з ліквідації наслідків техногенної катастрофи, що сталася у Львівській області, в якій активну участь беруть військовослужбовці Збройних Сил України. За минулу ніч значно підсилився контингент особового складу та матеріально-технічних засобів у зоні аварії.

Сьогодні, 18 липня, станом на 9.00 в районі аварії працює понад 200 військовослужбовців Збройних Сил України та задіяно приблизно 60 одиниць автотранспорту та спеціальної техніки.

Очікується, що основні заходи з нейтралізації жовтого фосфору в районі його витоку з залізничних цистерн поблизу села Ожидів розпочнуться з прибуття фахівців з Республіки Казахстан. Вони мають повідомити точну хімічну формулу саме цього жовтого фосфору і надати практичні рекомендації для максимально ефективної нейтралізації цієї токсичної речовини.

Планується, що разом із військовослужбовцями 704 окремого полку РХБ захисту Західного оперативного командування казахстанські фахівці братимуть участь у обстеженні ураженої фосфором території.

Для цього в районі техногенної катастрофи зосереджено всю необхідну спеціальну техніку та підготовлений особовий склад Збройних Сил України.

У повній готовності до вильоту знаходяться вертольоти Мі-8 мт 3-го окремого полку армійської авіації ЗС України, літак Іл-76 та Ан-26 Повітряних Сил ЗС України.

Представники територіального управління військової служби правопорядку ЗСУ задіяні в заходах щодо локалізації аварії і, спільно з органами внутрішніх справ ними відпрацьовуються заходи з супроводження колон і вантажів.

18.07.2007 11:38

Рудьковський розповів свою версію причин фосфорної аварії

Міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ не виключає, що причиною аварії вантажного потягу під Львовом став технічний стан цистерн.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення він висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Поки що складно судити, що сталося. Мені здається, що це все-таки технічний стан цистерн, в яких здійснювалося перевезення. У нас є додаткова інформація, яка зараз перевіряється, і лише після завершення перевірки, її можна буде обнародувати», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Міністр також підкреслив, що питання про відповідальність посадовців можна розглядати лише після завершення технічної експертизи і слідства.

«Ми тоді маємо визначити, хто в цій ситуації винен – якщо українська сторона, то відповідатиме українська юридична особа. Буде прийняте рішення уряду, і відповідатимуть і посадовці. Якщо буде винна іноземна сторона, то нестиме відповідальність іноземна юридична особа», - пояснив він.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ також повідомив, що відповідно до його наказу в Міністерстві транспорту і зв`язку створена технічна комісія.

Міністр підкреслив, що за кілька днів до аварії потягу дані контролю стану залізничних колій на цій ділянці підтвердили їх надійність.

«Тому ми готували цю ділянку для швидкісного руху – 120 км/год. А рух цього потягу здійснювався на швидкості 57 км/год. Не було підстав стверджувати, що щось сталося з рейками. Але остаточно це можна буде стверджувати після завершення слідства», - підкреслив він.

18.07.2007 11:28

Концентрація фосфорного ангідриду в повітрі перевищує норму в 23 рази

Станом на 8.00 18 липня спеціальними підрозділами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України одержані попередні результати моніторингу навколишнього середовища на місці аварії вантажного поїзду з цистернами фосфору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, за даними аналітичного моніторингу, в атмосферному повітрі населених пунктів Ангелівка і Лісове виявлено фосфорний ангідрид концентрацією 3,5 мг/куб.м (при нормі 0,15 міліграм/куб. м).

Водночас у повідомленні наголошується, що за даними аналітичного контролю Державної екологічної інспекції в Львівській області, забруднення грунтів і поверхневих вод не зафіксовано.

За даними прес-служби, представники Мінприроди взяли участь в роботі обласної комісії Львівської державної адміністрації, 17 липня було видано наказ по Держуправлінню в Львівській області «Про реагування на надзвичайну ситуацію техногенного характеру».

Крім того, було проведене засідання міжвідомчої комісії з питань моніторингу навколишнього середовища Львівської області, на якому було визначено порядок проведення моніторингу навколишнього середовища суб`єктами державного моніторингу і встановлені терміни подачі відповідної інформації.

18.07.2007 09:26

Кислотні дощі розплавлять жіночі колготки - екологи

В управлінні МНС у Львівській області газету "Сегодня" запевнили, що поки ні жителям Львова, ні тим більше Києва, до якого від місця трагедії понад 300 км., ні інших міст, розташованих на відстані 100 і більше км. від місця катастрофи, нічого не загрожує. Хоч і додали, що якщо пожежу не вдасться швидко згасити, то можливі куди серйозніші наслідки.

Про них говорить відомий український еколог Володимир Борейко: "Фосфор і його сполуки відносяться до однієї з найшкідливіших для організму людини групи хімікатів. Тому людей необхідно евакуювати негайно! Удару буде завдано, перш за все, по органах дихання, і не можна виключати паралічу нервової системи. Люди нахапаються отруєного повітря, обпалять легені і одержать параліч, як трапляється внаслідок дії армійських отруйних газів. Це перше. Друге — кислотні дощі випалюватимуть баштанні культури, хвойні посадки. Потрапляючи на жіночі колготки, ці опади просто розплавлять їх, а що говорити про вплив на шкіру людини, говорити взагалі не доводиться. Куди піде фосфорна хмара, одному Господу відомо — може, і Польщу накриє, а потім поляки нам пред`являть мільярдний рахунок за заподіяний екологічний збиток. Не уникнути проблем і з грунтовими водами. Шкідливі речовини змиє в річки. Це, так би мовити, швидкоплинні результати. Довгострокові ж просто важко собі уявити..."

Селяни ж усього Буського району можуть отруїтися не тільки отруйним повітрям, але і фруктами та овочами зі своїх садів городів, а також водою з колодязів, заявив львівським журналістам начальник військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник Сергій Петрук.

18.07.2007 09:02

МНС не виявив перевищення допустимих концентрацій окислів фосфору

У районі техногенної катастрофи, що сталася 16 липня на Львівщині внаслідок аварії вантажного потяга, перевищення гранично допустимих концентрацій окислів фосфору в межах населених пунктів не виявлено.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, з метою виявлення масштабів розповсюдження продуктів горіння жовтого фосфору продовжується моніторинг довкілля. За результатами лабораторних досліджень обласної СЕС та лабораторії екологічної інспекції Львівської області перевищення гранично допустимих концентрацій окислів фосфору в межах населених пунктів не виявлено.

Силами МНС та Львівської залізниці продовжується зрошення пошкоджених цистерн і забрудненої території водою та ізоляція їх від повітря пожежною піною. Розпочато роботи з відновлення пошкодженої залізничної колії, ведеться підготовка підняття непошкоджених цистерн та засипки грунтом забрудненої фосфором території.

В населених пунктах району надзвичайної ситуації медичними працівниками та представниками органів місцевого самоврядування продовжується надання мешканцям медичної та соціально-психологічної допомоги (евакуйовано до оздоровчих закладів 59 дітей).

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяно 136 чол. особового складу та 36 од. техніки від МНС, 8 пожежних потягів “Укрзалізниці”, 100 працівників МВС, 53 чол. особового складу та 15 од. техніки Міноборони, 20 чол. особового складу та 4 од. техніки Держспецтрансслужби, 12 бригад швидкої медичної допомоги. Додатково залучено аварійно-рятувальні підрозділи хімічного захисту Державної (спеціальної) воєнізованої аварійно-рятувальної служби МНС з міст Дніпродзержинськ, Калуш, Кривий Ріг, Марганець та Миколаїв.

Сьогодні планується робота з представниками підприємства виробника жовтого фосфору з Республіки Казахстан і відпрацювання остаточного рішення щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня для розслідування причин аварії з вантажним поїздом, ліквідації її наслідків та надання допомоги потерпілим створено Урядову комісію з представників МНС, МЗС, МОЗ, Міноборони, МВС, Мінфіну, Мінтрансзвязку, Мінприроди, Мінпромполітики, СБУ, Львівської облдержадміністрації, Генеральної прокуратури, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК.

Хроніку дня 17 липня дивіться тут