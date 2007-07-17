Техногенна катастрофа на Львівщині (хроніка дня)

16 липня о 16.55 у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга №2005 (всього у складі потяга було 58 вагонів). Цистерни слідували зі станції Аса (Джамбул, Казахстан) до станції Оклеса (Республіка Польща). Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

17.07.2007 23:17

У військово-клінічному центрі перебувають 15 потерпілих від розливу фосфору

У військово-клінічному центрі Міністерства оборони України у Західному регіоні станом на 18.00 перебувало 15 потерпілих від розливу фосфору на Львівщині.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, посилаючись на дані начальника військово-клінічного центру Міністерства оборони України у Західному регіоні полковника медичної служби Сергія ПЕТРУКА. Він поінформував, що стан їхнього здоров’я середнього і легкого ступеню тяжкості.

С.ПЕТРУК дав практичні рекомендації, як запобігти отруєнню фосфором.

17.07.2007 22:00

Вночі в Україну мають прибути фахівці-хіміки з Казахстану

Вночі в Україну мають прибути фахівці-хіміки з Казахстану, які долучаться до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на Львівщині.

Про це заявив міністр транспорту України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ в прямому ефірі “5-го каналу”.

“Сьогодні вночі має прилетіти група фахівців з Казахстану”, - сказав він, додавши, що завтра вони разом з українськими фахівцями та представниками МНС дістануться місця аварії. Після чого, висловив сподівання М.РУДЬКОВСЬКИЙ, катастрофа буде повністю локалізована, а викиди в атмосферу припинені.

На запитання, чи існує загроза для обласного центру, міністр запевнив, що “загрози для Львова немає”.

За словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, з 6 із 15 населених пунктів, де відчувався вплив викидів, людей евакуйовано. Мешканцям решти населених пунктів було запропоновано допомогу, якщо вони захочуть виїхати.

Водночас, примусової евакуації не проводилося, бо, за словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, такої потреби не було.

17.07.2007 20:52

Волинська область може постраждати від горіння фосфору, а не його витоку

До отримання детальних результатів експертиз додаткові заходи безпеки на Волині у зв’язку з техногенною катастрофою, що сталася у сусідній Львівській області, вживатися не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Волинської облдержадміністрації Володимир БОНДАР повідомив сьогодні на екстреному засіданні штабу цивільної оборони.

За його словами, попередні результати експертиз повітря і грунту не викликають занепокоєння. Кількість токсичних речовин у повітрі є нормальною, такою як і була до катастрофи. На думку В.БОНДАРА, поки що рано говорити про негативні наслідки техногенної катастрофи, оскільки ще немає остаточних результатів дослідження.

В.БОНДАР також зауважив, що поки невідомо, яким буде вплив викиду фосфору на продукти харчування, але відсьогодні у Горохівському районі області припинено прийом молока на молокозаготівельні та молокопереробні пункти. З молока взято проби на наявність шкідливих речовин. Крім того, у цьому ж районі припинено жнива до виявлення вмісту шкідливих речовин у зернових.

За даними санепідемстанції, проби повітря у кількох районах області, зокрема Горохівському, Ківецівському, Рожищенському та місті Луцьк не підтвердили наявність шкідливих речовин. Детальні результати проведення експертизи грунту стануть відомі через декілька днів.

Крім того, у Горохівському районі, прилеглому до Львівської області, організовано медичні пункти на місцях, які працюватимуть цілодобово у разі надходження скарг від мешканців району на погане самопочуття. Наразі відомо про два випадки звернення з симптомами, схожими на отруєння парами фосфору, проте пацієнти не перебувають у тяжкому стані і не госпіталізовані. „Немає на масових, ні поодиноких звернень", - зазначив губернатор.

Також В.БОНДАР попросив волинян не пити воду з відкритих водойм, не випасати худобу, не перебувати у низинних місцевостях, де можливе скупчення фосфорних випаровувань, по можливості знаходитися у приміщенні із закритими вікнами та дверима, не вживати алкоголь. Проте він наголосив, що це застереження „профілактичне", а не для того, щоб налякати людей. «В нас немає сьогодні на території області підстав наганяти на людей жах, але їх, принаймні, треба поінформувати про те, що сталося», – зауважив він.

Учасники засідання також наголосили, що зважаючи на те, що катастрофа сталася не на території Волинської області, проте волиняни можуть постраждати не від витоку, а від продукту горіння фосфору.

17.07.2007 20:33

До медиків звернулося понад 50 осіб із зони техногенної катастрофи на Львівщині

За попередніми даними, станом на 19.00 по допомогу до медиків звернулося понад 50 осіб, які знаходились у зоні техногенної катастрофи, переважно місцеві мешканці, а також ліквідатори аварії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у Львівській облдержадміністрації.

За повідомленням прес-служби Львівської міської ради, зі Львова на місце аварії у Буському районі виїхали три спеціалізовані бригади швидкої допомоги. Потерпілих внаслідок аварії госпіталізують до 4-го клінічного госпіталю Західного оперативного командування.

Водночас заступник начальника управління охорони здоров’я Львівської міськради Мирон БОРИСЕВИЧ повідомив, що лікарні Львова готові приймати постраждалих.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС у Львівській області, підвезення питної води в уражені села Буського району на даний час не проводиться. Мешканцям сіл, що постраждали внаслідок катастрофи, медики радять перебувати в домівках, вживати сорбенти і заборонили вживати воду з криниць.

17.07.2007 18:51

Чи долетіла фосфорна хмара до Рівненщини?

У Рівненській області задіяно план дій щодо ліквідації можливих наслідків техногенної катастрофи, що сталась напередодні у Львівській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник голови Рівненської облдержадміністрації Юрій БЛАГОДИР.

За його словами, на місце катастрофи та у південні райони Рівненщини виїхали пересувні лабораторії та фахівці, які регулярно братимуть аналізи та проби грунтів.

Ситуацію у п’яти селах Рівненської області, які знаходяться максимально близько до кордонів зі Львівщиною, будуть простежувати особливо ретельно, сказав Ю.БЛАГОДИР. Поки що скарг від жителів цих населених пунктів на погіршення здоров’я немає.

Ю.БЛАГОДИР також повідомив про відсутність інформації про те, що фосфорна хмара долетіла чи може долетіти до Рівненщини.

17.07.2007 17:25

На місце техногенної аварії на Львівщині прибули хімічні війська

До Львівської області на місце аварії вантажного потяга, який перевозив жовтий фосфор, прибули спецпідрозділи хімічних військ Самбірської військової частини.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Віталій ТУРОВЦЕВ, війська прибули для проведення дезактивації забрудненої території.

За його словами, надходить інформація, про те, що з уражених населених пунктів продовжується поступова евакуація населення, більшість мешканців прилеглих до місця аварії сіл самостійно виїжджають в інші райони або до родичів.

На даний час причини аварії залишаються невідомими, обласна влада та екологічні служби також поки не дають відповіді на запитання щодо можливої загрози навколишньому середовищу та впливу випаровувань фосфору на людей.

За інформацією джерел у Львівській облдержадміністрації, у лікарні Буського та Радехівського району, а також у сільські медичні пункти звертається населення зі скаргами на запаморочення, блювоту, розлади шлунку. Офіційної інформації про якісь масові ураження людей на даний час немає.

17.07.2007 15:24

МОЗ не бачить загрози для населення в районі аварії на Львівщині

Загрози для населення Львівської області у районі аварії, що сталася внаслідок сходження з залізничної колії цистерн з жовтим фосфором, як такої немає.

Про це УНІАН заявили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

У прес-службі зауважили, що хмару, яка утворилася внаслідок горіння фосфору, вітром було віднесено від населених пунктів у бік лісу.

Також у прес-службі МОЗ повідомили, що загалом фахівцями було оглянуто й опитано п’ять тисяч місцевих жителів, і що “симптомів (отруєння – УНІАН) як таких немає”. Близько 20 людей поскаржилися на головний біль, і їх буде детально обстежено додатково.

Питання про евакуацію людей МОЗ не ставить, оскільки, за словами представників прес-служби, такої потреби немає.

Кількість госпіталізованих ліквідаторів аварії не збільшилася – 14 перебувають у стаціонарі, при цьому один з них - у важкому стані, 13 – у середньому. Ще двое ліквідаторів отримують амбулаторне лікування.

17.07.2007 13:52

На ”фосфорну” аварію йдуть додаткові пожежні поїзди

«Укрзалізниця» направила додатково ще 3 пожежних поїзди з Південно-Західної залізниці на ліквідацію аварії в Львівській області, в ході якої зійшли з рейок вагони з фосфором і загорілися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

За його даними, зразу ж після аварії відомство оперативно направило на місце події три пожежних поїзди Львівської залізниці, потім ще три, обладнані піноутворювачами, і їх силами пожежу було локалізовано. Додаткові ж поїзди направлені в зв`язку з особливістю фосфору загорятися при контакті з повітрям, зазначив гендиректор відомства. «З Південно-Західної направили, оскільки дана речовина, якщо перебуває у контакті з киснем, то постійно загорається, тому необхідно постійно піноутворювачами запобігти доступу кисню», - повідомив він.

За даними В.КОЗАКА, з 6 цистерн, які загорілися, тільки з двох відбувся витік фосфору. В зв`язку з цим, повідомив він, «ведеться обвалка території земляними валами, щоб фосфор не виходив».

17.07.2007 12:46

Урядова комісія розглядає три версії причин ”фосфорної” катастрофи

Існує декілька версій причин сходження 16 липня на перегоні Ожидов – Красне Львівської залізниці вантажного поїзда, при якому зійшли з колії 17 вагонів і сталося загоряння жовтого фосфору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК сьогодні на брифінгу.

За його словами, «Укрзалізниця», правоохоронні органи, урядова комісія, створена у зв`язку з аварією, розглядають версії недоліків або порушень в будові верхнього шляху або в рухомому складі, або порушення правил перевезення небезпечних вантажів.

Як зазначив В.КОЗАК, поки що говорити про найімовірнішу версію рано, оскільки навіть не можна вільно підійти до місця аварії.

На запитання, чи могла аварія бути викликана диверсією, В.КОЗАК зазначив: «Я особисто версію диверсії не розглядаю».

За словами В.КОЗАКА, «Укразаліниця» звернулася до відправника вантажів, який також є власником вагонів, - казахської компанії «Казфосфат» для того, щоб вони направили своїх фахівців і допомогли усунути аварію. «У них є своя апаратура, обладнання, знання щодо ліквідації подібних аварій, і їх прибуття очікується сьогодні ввечері - завтра уранці. Крім того, підключені вітчизняні хімзаводи, які консультують урядову комісію», - повідомив він.

Як підкреслив В.КОЗАК, існують технічні умови, правила перевезення небезпечних вантажів, згідно якими, зокрема, ці вантажі обов`язково страхуються і обов`язково супроводжуються аварійною карткою, в якій вказані дії, які необхідно зробити у разі аварії. Також ці вантажі супроводжуються досвідченими провідниками.

За словами В.КОЗАКА, вантаж супроводжувався провідниками, також супроводжувався аварійною карткою №406 і був застрахований експедиторською компанією, яка його перевозила. При цьому він не назвав експедиторську компанію, відповівши тільки, що за його даними, вона російська. Він також повідомив, що не знає умов страхування.

В.КОЗАК нагадав, що з 17 вагонів, які зійшли з рейок, в 15 цистернах був фосфор, і в 2 піввагонах був кокс. Цистерни з фосфором слідували з Казахстану в Польщу. За його даними, зараз всі поїзди слідують в обхід аварійної ділянки, пасажирські поїзди спізнюються на 1-2 години. Водночас він підкреслив, що «Укрзалізниця» не обмежила перевезення вантажів на західні переходи і не обмежувала їх прийняття від сусідніх держав після аварії.

За даними В.КОЗАКА, колія, на якій відбулася аварія, «була в хорошому стані, за бальністю дозволяла пропускати пасажирські поїзди із швидкістю 120 км/год і вантажні - 90 км/год.

За його інформацією, даний поїзд слідував зі швидкістю 57 км/год, після аварії було пошкоджено 130 м колії.

Як повідомив гендиректор «Укрзалізинці», як тільки спеціальна комісія, яка розслідує подію, дозволить допуск залізничників до роботи, «то протягом 4-5 годин ми усунемо недоліки і зможемо відкрити рух».

17.07.2007 12:35

На Волині беруть проби повітря і грунту: насувається повітряно-фосфорна суміш

Співробітники МНС гасять пожежу, що виникла в результаті загоряння цистерн з жовтим фосфором у Львівській обл. 17 липня

Перші проби повітря і грунту у Горохівському районі Волинської області не зафіксували перевищення допустимої дози парів фосфору, небезпечної для організму людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України у Волинській області, на даний час загрози жителям Волині немає. У випадку погіршення ситуації ГУ МНС області інформуватиме людей через ЗМІ.

Як зазначено у повідомленні, за прогнозом, повітряно-фосфорна суміш могла рухатись зі Львівської області до міста Берестечко, с. Мерва, Хутрів, Піски, Антонівка, Гектари Горохівського району Волинської області.

Зараз у населених пунктах цього району, який межує з Львівщиною, працює виїзна агрохімічна лабораторія та працівники ГУ МНС області для проведення ретельного аналізу грунту і повітря.

Волинські рятувальники до ліквідації наслідків техногенної аварії на Львівщині не залучались, але перебувають у стані підвищеної боєготовності.

17.07.2007 11:36

Підрозділи української армії приведено у стан підвищеної готовності

Нормалізується обстановка в районі екологічної катастрофи, що сталася внаслідок сходження з колії цистерн з жовтим фосфором на Львівщині, примусова евакуація населення не проводиться.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України з посиланням на інформацію Генерального штабу Збройних Сил України, підрозділи Західного оперативного командування, 13 армійського корпусу і Повітряного командування «Захід» приведено у стан підвищеної готовності для локалізації катастрофи.

Одразу ж після аварії потяга, що сталася учора ввечері, були підняті по тривозі підрозділи Західного оперативного командування і проведена наймасштабніша підготовка до ліквідації наслідків катастрофи. Також керівництвом Збройних Сил України було прийнято рішення щодо розгортання польового мобільного госпіталю та збільшено кількість ліжок для прийняття постраждалих у Західному регіональному медичному центрі.

У Західному ОК було створено оперативну групу з кризової ситуації, яку очолюють командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Іван СВИДА та командувач Західного ОК генерал-лейтенант Михайло КУЦИН.

Такі ж оперативні групи негайно були створені у Генеральному штабі ЗС України, видах ЗС України, армійських корпусах та Повітряному командуванні “Захід”.

У тісній координації працюють міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, а також міністри охорони здоров’я та з питань надзвичайних ситуацій.

Станом на 9.00 ранку загалом кількість постраждалих від шкідливих викидів становить 20 чоловік. З них 6 фахівців МНС, 2 представники МВС, 2 залізничника і 10 осіб з числа місцевого населення.

Каретами швидкої допомоги всі постраждалі доправлені у військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львів з діагнозом інгаляційне отруєння парами фосфору. Загрози життю постраждалих немає.

За повідомленням штабу оперативної групи, на даний момент з Вінниці до Львова готовий вилетіти спеціальний літак «Віта» Повітряних Сил Збройних Сил України, обладнаний під мобільний госпіталь для надання медичної допомоги постраждалим. Також у готовності негайно виїхати на місце аварії знаходяться фахівці військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

17.07.2007 10:39

Фосфорну пожежу досі не ліквідували

Пожежу, що виникла внаслідок загоряння цистерн із жовтим фосфором, остаточно не ліквідовано, оскільки місцями виникають нові загорання, а піни на їх гасіння не вистачає. Про це РБК-Україна повідомив голова Бузької районної держадміністрації (РДА) Микола Білінський. За його словами, пожежа вже не така інтенсивна і потужна. За його словами, за останніми даними, вже близько 200 сімей евакуйовані, але люди неохоче залишають домівки, оскільки на їхніх подвір`ях залишається худоба та свійські тварини й птахи. Він додав, що на місці події працює близько 40 спецмашин, але, за отриманою ним інформацією, у пожежників не вистачає піни на гасіння.

17.07.2007 09:20

Катастрофа у Львівській області могла стати другим Чорнобилем

Неможливо було спрогнозувати техногенну катастрофу, що сталася у Львівській області у Буському районі на перегоні Красне-Ожидів, коли перекинулися 15 цистерн із жовтим фосфором товарного потягу № 2005. Про це в ефірі "5 каналу" заявив віце-прем`єр Олександр Кузьмук, який очолив групу з ліквідації наслідків катастрофи. За його словами, зараз "на місці подій" вивчається, як треба ліквідувати наслідки катастрофи. О.Кузьмук також зазначив, що ці події могли б стати "другим Чорнобилем", повідомляє РБК.

Смертельна доза жовтого фосфора становить десяту долю граму. Отруєння вражає кістки, кістковий мозок, викликає некроз щелепи. Фосфор застосовують у виготовленні мінеральних добрив, а також для так званих фосфорних бомб.

17.07.2007 08:51

НП на Львівщині: у зоні ураження опинилися 11 тисяч місцевих жителів

У Львівській області у зоні ураження продуктами горіння фосфору опинились 11 тисяч місцевих жителів.

Як повідомив УНІАН заступник начальника прес-центру ГУ МНС у Львівській області Віталій ТУРОВЦЕВ, у понеділок о 16.55 у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга №2005 (всього у складі потяга було 58 вагонів). Цистерни слідували зі станції Аса (Джамбул, Казахстан) до станції Оклеса (Республіка Польща). Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

В результаті сходження цистерн було пошкоджено 50 м залізничної колії, близько 100 м контактної мережі та три опори. Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапило 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського та Бродівського районів області.

О 22.29 понеділока пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі продуктами горіння отруїлося 16 осіб, з яких 13 у стані тяжкого та середнього ступеня важкості госпіталізовано до військового медичного клінічного центру Західного оперативного командування у Львові. Семеро госпіталізованих – працівники МНС, двоє – працівники Державтоінспекції, четверо – місцеві жителі. Загиблих немає, однак на даний момент мешканці Буського району почали звертатися у лікарні та медпункти зі скаргами на нудоту і головний біль.

Із 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено близько 800 мешканців.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 450 осіб особового складу та 80 одиниць техніки, у тому числі: від МНС 125 осіб і 30 одиниць техніки, від Мінтрансу 30 осіб і 7 одиниць техніки (6 пожежних потягів), від МВС 220 осіб і 30 одиниць техніки, від МОЗ 25 осіб і 9 одиниць техніки.

На місці події працює віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК та оперативна група МНС на чолі з першим заступником міністра Володимиром АНТОНЦЕМ.

За словами В.ТУРОВЦЕВА, причини аварії поки невідомі, працівники залізниці проводять відповідні експертизи.