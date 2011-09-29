Україна починає глобальну піар-кампанію

Україна починає PR-кампанію щодо посилення інвестиційного іміджу. Про це повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів на прес-конференції.

"Україні буде представлена ​​в іміджевих публікаціях на бортах понад 20 провідних світових авіаліній, в кращих світових електронних і друкованих ЗМІ економічних, візуальної реклами та серії відеороликів, які будуть розміщені на провідних телеканалах і представлять інвесторам переваги інвестиційного клімату", - цитує РосБізнесКонсалтинг. За його словами, йдеться про вигідне географічне розташування країни, висококваліфіковані кадри, провідні галузі промисловості та сільського господарства.

Основна мета кампанії - збільшити обсяг інвестицій в країну до 72 млрд дол з нинішніх 47,2 (на 1 липня 2011 р.). При цьому в 2010 р. країна залучила близько 4,7 млрд дол інвестицій.

"Такі заходи, зокрема, передбачають проведення road-show - презентації інвестиційних пропозицій Україні в 16 провідних фінансових центрах світу. Це road-show запропонує інвесторам національні проекти першої хвилі, зокрема, проекти "LNG-термінал", "Олімпійська надія-2022", "Чисте місто", "Дунайський коридор" і кілька інших, які будуть змінюватися залежно від інтересів регіону проведення - Америка, Азія, Близький Схід і Європа", - сказав він.

З 2012 р. за ініціативи президента України в країні щорік буде проводитися міжнародний інвестиційний форум високого рівня. "Цей захід буде проводитися за участю лідерів держав, керівників урядів, світових компаній", - запевнив В.Каськів.