Єврокомісар висловився за тристоронній газовий консорціум Україна-Росія-ЕС

Єврокомісар з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР вважає за доцільне створення тристороннього (Україна-Росія-ЕС) консорціуму з управління газотранспортною системою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив увечері 29 вересня у Києві на спільному брифінгу з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ.

«Ми повинні говорити про три сторони учасників цього процесу – це Європейський Союз, Україна та Російська Федерація. Це не буде консорціум у прямому бізнес-розумінні. Тому що з російського боку це, насамперед, шлях від місця газовидобування і далі через Російську Федерацію - це є компетенцією російського уряду, держави та «Газпрому». Потім – Україна також з представництвом держави та уряду, а також з державною компанією «Нафтогаз», яка знаходиться на етапі реструктуризації. Потім ми переходимо до Європейського Союзу, а тут вже багато частин газотранспортної системи, багато підприємств, які її частково експлуатують, та багато споживачів», - зазначив єврокомісар.

Водночас Г.ЕТТІНГЕР зазначив, що у ЕС підтримують «єдину точку зору» як з міністром енергетики України, так і з міністром енергетики Росії, стосовно того, щоб газотранспортна система України працювала стабільно, аби не повторилися події 2009 року.