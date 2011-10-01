Двоє зняли металеву огорожу з пам'ятника загиблим на війні

У Крижопільському районі Вінницької області співробітники міліції затримали двох чоловіків, які зняли огорожу біля пам’ятника воїнам, загиблим у Великій Вітчизняній війні.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

За даними правоохоронців, від жителів села була отримана інформація, що невідомі зловмисники викрали огорожі біля пам’ятника воїнам-односельчанам, загиблим на фронтах Великої Вітчизняної війни. Вандали зняли 17 металевих фрагментів огорожі. Крім того, було викрадено ще й 20 ланцюгів від огорожі з братської могили, де поховані 83 воїни радянської армії та партизани.

За підозрою у скоєнні даного злочину працівниками міліції були затримані 28-ми та 29-річні жителі Томашпільського району. Чоловіки вирішили підзаробити, знявши металеві огорожі з могили і пам’ятника та здати їх на металобрухт.

На даний час підозрювані за власні кошти встановили огорожі, які вони ще не встигли здати на металобрухт, на місце, та очікують рішення суду, оскільки проти затриманих порушено дві кримінальні справи - за ч.2 ст.185 КК України – «Крадіжка» та ст. 297 КК України – «Наруга над могилою».