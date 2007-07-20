З київського банку вкрали $480 тисяч, призначені для VIP-клієнтів

У столиці невідомі зловмисники пограбували Райффайзенбанк АВАЛЬ. Їх здобиччю стали 480 тисяч доларів. Трапився інцидент 19 липня, в Печерському відділенні банку, що на бульварі Лесі Українки, 26.

Як повідомляє "Обозреватель" посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, близько 15-тої години по міліційній лінії "02" було передано тривожне повідомлення – з приміщення каси № 17, призначеної для обслуговування VIP-клієнтів, зникла паперова коробка з грошима. У ній знаходилося майже півмільйона доларів! Причому, в банк не вдиралися ні озброєні розбійники в масках, ні громила з ножами. А валюта ніби випарувалася.

В ході розслідування за гарячими слідами з`ясувалися цікаві подробиці, що передували загадковому зникненню грошей. У першій половині дня до 17-ої каси принесли дві коробки з 480-а тисячами доларів, які, очевидно, призначалися для виплати багатим клієнтам. А ось чи поклали ці гроші в сейф – велике питання. Судячи з попередньої інформації, співробітниця каси ніби відлучилася на п`ять хвилин. Повернувшись, виявила відсутність однієї з коробок.

Не виключено, що злодії могли винести півмільйона через запасний вихід банківської установи. Тому навряд чи їх візит до банку міг бачити охоронець з комерційної служби безпеки. До того ж, як стало відомо, відеоспостереження в касовому залі не ведеться, що, зрозуміло, на руку криміналітету.

Сьогодні цей злочин розслідують правоохоронці Печерського райуправління міліції. Кримінальну справу порушено в рамках статті про крадіжку в особливо великих розмірах.