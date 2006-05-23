Представництво АССА в Україні організує прийом в конференц-залі готелю „Воздвиженський”

23 травня 2006 р. В Конференц залі готелю „Воздвиженський” відбудеться прийом, організований Представництвом АССА в Україні (Асоціація Сертифікованих Присяжних Бухгалтерів, Великобританія) з нагоди візиту в директора АССА по Європі Ендрю Хардінга та голови корпоративного розвитку АССА у Ірландії, Центральній та Східній Європі Роджера Актона.

Програма:

18.00 – 18.30 Реєстрація/ акредитація журналістів, коктейль

18.30 – 21.00 Промови

· Ендрю Хардінг , АССА директор по Європі

- АССА Стратегія 2010 : основні пріоритети

- Всесвітній Конгрес Бухгалтерів 2006 : АССА Діамантовий Спонсор конгресу у Стамбулі в листопаді

· Роджер Актон , Голова корпоративного розвитку АССА у Ірландії, Центральної та Східної Європи

- Внесок АССА у розвиток політики Європейського Союзу : Європейський маніфест ”Бухгалтерська справа для розвитку Європи”

· Наталія Вовчук, Голова Представництва АССА в Україні

- Програма АССА „Акредитований роботодавець”

Урочиста церемонія присвоєння статуса Акредитованих роботодавців провідним компаніям України, що втілюють найкращу практику професійного розвитку персоналу.

Ряд компаній відзначено акредитаційними сертифікатами АССА, що підтверджують відповідність програм розвитку їх персоналу глобальним стандартам АССА навчання фахівців з бухгалтерського обліку та фінансів. Згадані стандарти також покривають підвищення кваліфікації персоналу, що узгоджується з Міжнародними стандартами освіти МФБ (Міжнародна Федерація Бухгалтерів).

Компанії, що отримали статус Акредитованих АССА роботодавців : AES (Київобленерго), В.А.Т. – Прилуки, Крафт Фудс Україна.

Адреса:

готель „Воздвиженський”, вул. Воздвиженська, 60 (поряд з Андріївським узвозом № 24), конференц-зал на 5-му поверсі. План: http://www.vozdvyzhensky.com/

Для акредитації журналістів контактуйте:

Представництво ACCA в Україні

Вікторія Кібенко

т. +38 (044) 585 45 01

т./факс +38 (044) 585 45 02

Nataliya.Vovchuk@ua.accaglobal.com