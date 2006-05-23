В Одесі пропав голова тервиборчкому

Перша сесія Одеської обласної ради п’ятого скликання, призначена на 10.00, уже годину не може розпочати роботу через неявку на пленарне засідання голови обласної територіальної виборчої комісії Володимира БІЛОУСЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, причина неприбуття на сесію В.БІЛОУСЮКА новообраним депутатам невідома. Спочатку представники обласного тервиборчкому повідомили, що голова тервиборчкому перебуває зранку в суді, де розглядається позов до виборчкому, однак через півгодини з’ясувалося, що і в суді В.БІЛОУСЮКА немає.

Члени облтервиборчкому зараз зібрались на засідання, щоб обрати тимчасового виконувача обов’язків голови обласного тервиборчкому. Однак легітимність рішень першої сесії облради за такої умови може бути поставлена під сумнів, адже склад обласного тервиборчкому має затверджувати сесія облради, а повноваження 120 новообраних депутатів поки що не визнано, згідно з чинним законодавством.

Як відомо, першу сесію новообраної обласної ради має відкривати голова обласного тервиборчкому.