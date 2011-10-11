У житомирських лісах встановили 20 відеокамер

На Житомирщині встановлено понад 20 систем відеоспостереження за лісовими масивами.

Про це УНІАН сьогодні повідомив начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир ТКАЧУК.

«Задоволення» це не з дешевих, однак повністю себе виправдовує. Адже дозволяє виявити загоряння на ранніх стадіях, з високою точністю визначити координати пожежі і локалізувати її, доки вона не поширилася на значні площі. Роботи по встановленню систем тривають, а найсучасніші їх зразки незабаром будуть введені в дію у Білокоровицькому, Городницькому і Попільнянському лісгоспах. Там спостерігати за територією всього підприємства зможе один працівник», - сказав В.ТКАЧУК.

Він також заявив, що у лісах Житомирщини від початку року виникло 70 пожеж на загальній площі понад 65 гектарів. Завдані лісовому господарству області збитки від пожеж становлять понад 70 тисяч гривень.

Начальник облуправління лісового та мисливського господарства також зазначив, що головною причиною виникнення пожеж є людська недбалість і необережність. Тому для попередження виникнення лісових пожеж у підприємствах Управління здійснюється посилене наземне патрулювання лісових масивів.

Також для цього лісники проводять цілодобові чергування на підприємствах, лісництвах, пожежно-спостережних пунктах і вежах.

Так, у поточному році лісовою охороною Житомирщини проведено 1,5 тис. рейдів, у ході яких виявлено понад 300 порушників правил пожежної безпеки у лісі, на 130 з них накладено штрафи загальною сумою майже 4 тис. гривень.

Загалом у розпорядженні лісників області є 77 одиниць пожежної техніки, зокрема, 12 пожежних автомобілів, придбаних цього року за власні кошти підприємств управління.