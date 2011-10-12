Долар і євро на міжбанку ростуть

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0110/8,0170, на 12:00 ціни зросли до 8,0200/8,0280 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2548/0,2552, на 12:00 ціни піднялися - 0,2564/0,2569. У Росії курс долар-рубль продовжує падати і на 12:00 встановився на рівні 31,2550 (-0,2940).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3647/1,3649, а на 12:00 зросли до 1,3756/1,3758.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,9325/10,9425, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,0310/11,0460.