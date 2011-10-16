Високий рівень радіації виявили в планктоні

Висока концентрація радіоактивних речовин була виявлена ​​в зразках планктону, взятих після аварії на АЕС "Фукусіма-1" неподалік берегової лінії на північному сході Японії, повідомляє агентство Кіодо з посиланням на представників Токійського університету океанографії і технології.

За результатами лабораторних досліджень зразків планктону, зібраних тут у липні, було виявлено високу концентрацію радіоактивних ізотопів цезію.

Після аварії на АЕС "Фукусіма-1" одним з головних приводів для занепокоєння населення стало можливе зараження морської фауни радіоактивними елементами: "Досі невідомо, як саме радіоактивні речовини будуть накопичуватися в харчовому ланцюжку. Нам буде треба ще вивчити це питання", - наводить агентство слова професора університету Такасі Ісімару.

За півроку після аварії підвищений вміст радіації виявлено в багатьох видах овочів, грибах, м`ясі й молоці не тільки в префектурі Фукусіма, а й у віддалених від неї районах. Всього в радіусі 30 кілометрів і більше від станції були евакуйовані близько 80 тисяч жителів. Наприкінці вересня уряд Японії скасував режим готовності до екстреної евакуації в радіусі від 20 до 30 кілометрів від АЕС.

На цьому тижні були зафіксовані три випадки виявлення радіоактивного забруднення в житлових районах, віддалених від аварійної АЕС "Фукусіма-1" більш ніж на 200 кілометрів. У середу надійшли повідомлення про виявлення стронцію на даху житлового будинку в Йокогамі. У токійському районі Сетагая причиною високого радіаційного фону вивився радій, знайдений у десятках пляшках в підвалі житлового будинку. У четвер перевищення радіаційного фону було зафіксовано неподалік від Токіо в префектурі Тіба в одному з парків міста Фунабасі.

Забруднення були виявлені не фахівцями, а самими жителями. У багатьох районах Японії мешканці почали створювати групи, які складаються переважно з матерів школярів і дошкільнят, які з дозиметрами в руках буквально прочісують кожен квадратний сантиметр в парках і на вулицях дорогою до школи, пише РІА "Новости".